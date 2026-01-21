РБК: в России разработали законопроект о регулировании деятельности курьеров

В России разработан законопроект, который вводит регулирование деятельности курьеров, сообщает РБК.

В документе предусмотрены требования к получению разрешения на работу, отслеживанию передвижения курьеров, внешнему виду и транспортным средствам, а также страхованию за возможный вред.

По данным издания, для работы в сфере доставки будет необходимо войти в специальный реестр, пройти медицинский осмотр и сдать тесты на знание ПДД.

Кроме того, компании, занимающиеся доставкой, могут обязать страховать ответственность за причинение возможного вреда здоровью и имуществу других лиц.

Отмечается, что ряд требований будет распространен и на роботов-доставщиков.