РБК: В отрасли заявили о тотальной зависимости производства сметаны и сыров от импорта

Производство сметаны и сыров в России почти полностью зависит от импортных биозаквасок. Об этом заявил основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин в интервью РБК.

«Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня», — поделился своим пониманием ситуации предприниматель.

По оценке Бачина, сейчас 90% российского рынка занимают импортные биозакваски, так как в стране «просто отсутствуют биофабрики для их производства». Экспериментальная биофабрика в Угличе и маленькие лаборатории «покрывают не больше 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются».

Производство молочных заквасок в России «провалилось» в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда по всему миру начался переход на концентрированные закваски (закваски прямого действия). Поэтому на современных молочных и сыродельных заводах отсутствуют биологические лаборатории, где могли бы выращиваться закваски, пояснил бизнесмен.

«Все эти заводы, даже если захотят, не смогут перейти на ту форму производства, которая была 30 лет назад. Это надо создавать опять лаборатории, обучить людей — это не вопрос одного дня, на это потребуется несколько лет», — резюмировал Бачин.