РБК: Спрос на новостройки в Татарстане растет несмотря на удорожание «квадрата»

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Спрос на первичном рынке, несмотря на удорожание жилья, увеличился в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2,5 раза. Об этом сообщает РБК.

В июне республика стала лидером среди российских регионов по динамике роста цен на новостройки. Опрошенные изданием представители рынка рассказали, что по сравнению с маем стоимость «квадрата» выросла от 3 до 8%. В среднем цена за 1 квадратный метр составила 135 тыс. рублей.

Среди причин роста спроса – индексация ключевой ставки с 7,5 до 8,5% (она стимулировала у покупателей отложенный спрос), ужесточение Центробанком условий по выдаче льготных ипотечных кредитов, собственные программы застройщика и пр.



На вторичном рынке 1 «квадрат» в среднем продается за 84 тыс. рублей, Татарстан вошел в число тех регионов, где удорожание составило от 0 до 2%.