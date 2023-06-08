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РБК: С 12 июня на юг России откроется второй воздушный коридор
С 12 июня откроется второй воздушный коридор для рейсов на юг России. Это позволит сократить время полета, об этом пишет РБК со ссылкой на источники в двух отечественных авиакомпаниях.
Один из собеседников рассказал, что авиакомпании уже получили информацию по новому коридору, второй добавил, что пилоты получили извещения об изменениях в воздушном пространстве на юге.
Отмечается, что в Росавиации отказались от комментариев.
С начала спецоперации аэропорты юга и центральной части России закрыты. Всего самолеты не принимают 11 воздушных гаваней — в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
В августе 2022 года был открыт воздушный коридор, однако он пропускал не больше 15 рейсов в час.
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