РБК: С 12 июня на юг России откроется второй воздушный коридор

С 12 июня откроется второй воздушный коридор для рейсов на юг России. Это позволит сократить время полета, об этом пишет РБК со ссылкой на источники в двух отечественных авиакомпаниях.

Один из собеседников рассказал, что авиакомпании уже получили информацию по новому коридору, второй добавил, что пилоты получили извещения об изменениях в воздушном пространстве на юге.

Отмечается, что в Росавиации отказались от комментариев.

С начала спецоперации аэропорты юга и центральной части России закрыты. Всего самолеты не принимают 11 воздушных гаваней — в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

В августе 2022 года был открыт воздушный коридор, однако он пропускал не больше 15 рейсов в час.