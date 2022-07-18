РБК: Промоутеры начали включать в договоры с артистами запрет на политические заявления

Крупные российские концертные агентства стали включать в контракты с артистами пункт, который запрещает им делать во время выступлений политические заявления, сообщает РБК со ссылкой на представителей двух агентств и концертного директора нескольких известных групп.

В распоряжении редакции оказалась копия договора с одной из российских групп, в котором отдельно прописано, что исполнители не будет затрагивать тему политики во время своего выступления. Помимо этого артист не имеет права «распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине», а также использовать государственную символику Украины при выступлении, пишет издание. Утверждается, что при нарушении этого условия концерт отменят, а исполнитель должен будет компенсировать расходы на его организацию и заплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе.