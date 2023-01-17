РБК: Правительство поддержало законопроект о передаче конфиската Минобороны и МЧС

Правительство РФ поддержало законопроект о передаче конфискованных в рамках дел об административных правонарушениях и полученных Росимуществом товаров легкой промышленности на гуманитарные и оборонные цели. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кабинета.

На данный момент конфискованные по делам об административных правонарушениях вещи передаются Росимуществу для безусловного уничтожения. При принятии новеллы появится возможность передачи таких товаров Министерству обороны или МЧС.

Инициатива нацелена на «вовлечение в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению», в том числе в качестве гуманитарной помощи, в нынешней «сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации».

Соответствующее изменение предполагается внести в часть 4 статьи 32.4 КоАП РФ. Разработчиком законопроекта является Министерство финансов России, другие профильные ведомства поддержали его (некоторые — с замечаниями).

По итогам межведомственных согласований в законопроект добавлена оговорка, что товары, которые оказались конфискованы до вступления документа в силу, но еще не уничтожены к тому моменту, также могут быть безвозмездно переданы в пользу Минобороны или МЧС.

Ранее, в сентябре 2022 года, Счетная палата РФ предлагала не уничтожать, а продавать арестованные или конфискованные товары, включая одежду и текстиль, для увеличения доходов бюджета.