РБК: Минобороны предложило ограничить проход по Севморпути иностранным кораблям

Министерство обороны России предложило изменить федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» в вопросах, связанных с порядком прохождения по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщает РБК.

Действующие сейчас в России правила плавания в акватории Севморпути распространяются только на коммерческие суда, но не на иностранные военные суда и другие суда, эксплуатируемые в некоммерческих целях, так как они обладают суверенным иммунитетом.

При этом право мирного прохода для иностранных военных кораблей установлено российским законодательством только для территориального моря России, а акватория СМП объединяет территориальные и внутренние морские воды. Порядок прохода иностранных военных судов во внутренних морских водах РФ на данный момент не урегулирован.

Теперь российское военное ведомство хочет дополнить действующий закон пунктом, согласно которому иностранным военным и государственным судам будет позволено заходить во внутренние морские воды Севморпути по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам минимум за 90 дней до предполагаемого захода.

Вместе с тем во внутренних водах СМП не сможет находиться более одного иностранного или государственного судна, если на то нет специального решения Правительства РФ. Подводные лодки и другие подводные суда должны будут следовать по Севморпути на поверхности и под своим флагом.

Кроме того, в случае принятия новеллы власти смогут приостановить заход иностранных военных кораблей и других государственных судов во внутренние морские воды Северного морского пути в интересах обеспечения безопасности на определенный срок.

В пояснительной записке к документу необходимость изменений обосновывается в том числе изменением глобального климата и таянием льдов. По их мнению, это влечет за собой «не только рост объемов морских перевозок транзитных грузов между Европой и Азией по трассам СМП, но и активизацию в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств».