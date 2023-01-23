РБК: Минфин предложил предусмотреть уголовное наказание за продажу контрафактных сигарет

Министерство финансов РФ предложило ввести уголовную ответственность за выпуск и продажу табачных изделий без лицензии. Об этом сообщает РБК.

Соответствующие законопроекты («О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ» и «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях») переданы на рассмотрение Правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Это подтвердили источник в Правительстве и пресс-служба Минфина.

В пресс-службе Министерства финансов при этом рассказали, что в качестве образца предполагается использовать уже налаженную систему государственного регулирования и контроля алкогольного рынка. В ведомстве уверены, что принятие законов позволит обеспечить безопасность табачной и никотинсодержащей продукции для потребителей, а также защитить экономические интересы страны.

В случае принятия новеллы производство, закупка, хранение и поставка табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии в крупном размере будут наказываться штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В УПК же планируется добавить положения о правилах изъятия из незаконного оборота табачной продукции и оборудования для его производства. Изменения в КоАП предусматривают меры административной ответственности за правонарушения в сфере производства и оборота табачных изделий, причем система штрафов будет аналогична той, которая применяется в отношении производителей нелегального алкоголя.