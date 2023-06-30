РБК: Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации в сентябре

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Елена Мизулина, представляющая в Совете Федерации губернатора Омской области, может покинуть кресло сенатора после единого дня голосования 10 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, политика не планируется включать в тройку кандидатов в члены верхней палаты парламента от врио главы Омской области Виталия Хоценко.

Другой источник, близкий к Администрации Президента, уточнил, что были желающие оставить Мизулину в Совете Федерации, но «вероятность ее ухода действительно высока».

Согласно закону «О порядке формирования Совета Федерации», каждый кандидат в губернаторы обязан представить в избирательную комиссию региона три кандидатуры на пост сенатора. После выборов избранный руководитель региона направляет одну из кандидатур в Совфед.

Елена Мизулина стала членом Совета Федерации в году. Сначала она представляла в верхней палате Федерального Собрания главу Омской области Виктора Назарова, а затем сменившего его Александра Буркова. Последний ушел в отставку 29 марта, врио губернатора стал Премьер-министр Донецкой народной республики Виталий Хоценко.

Среди самых известных законодательных инициатив Елены Мизулиной следует назвать принятый в 2013 году закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. На тот момент она еще была депутатом Государственной Думы.