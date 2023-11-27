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РБК: Банки снова высказались против законопроекта об отмене комиссий за оплату ЖКУ
Банки вновь высказались против законопроекта об отмене комиссий за оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отзыв Национального совета по финансовому рынку на инициативу, которая запрещает банкам, платежным агентам и «Почте России» взимать комиссии при оплате ЖКУ.
Письмо с консолидированной позицией кредитных организаций направили в ЦБ, Правительство, Совфед и председателю Госдумы Вячеславу Володину, который является одним из авторов документа. В обращении указывается, что у граждан есть выбор способов оплаты коммунальных услуг без комиссии.
«Более рациональным решением вопроса о минимизации затрат граждан на оплату услуг ЖКХ является возложение обязанности по оплате такого рода услуг на ресурсоснабжающие организации, в пользу которых осуществляется платеж», — считают авторы.
Введение запрета, по мнению финансовых организаций, приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов, из-за которого ухудшатся условия обслуживания клиентов. Например, снизится доступность услуг по приему платежей для граждан из-за сокращения существующей платежной инфраструктуры, снизятся проценты по вкладам, повысятся процентные ставки по кредитам и пр.
Банки допустили установление запрета для граждан, получающих пенсии и льготы, но добавили, что разработчики поправок не представили никаких расчетов или обоснований в подтверждение данного предположения. Авторы письма отметили, что законодательством уже установлены категории граждан, которые получают компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ, — это ветераны Великой Отечественной войны, Герои Труда, бюджетники образовательных учреждений, инвалиды и пр.
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