РБК: Банки предложили значительно снизить размер бесплатных переводов самому себе

Российские банки обсуждают снижение лимита бесплатных переводов «самому себе» с 1,4 млн рублей в месяц до 300–600 тыс. рублей. Речь идет о переводах в том числе через Систему быстрых платежей и финансовые платформы, пишет РБК.

«Рассчитываем принять законопроект в весеннюю сессию. Основная дискуссия строится вокруг размера переводов без комиссии», — рассказал глава Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, в качестве лимита предлагается установить разные суммы — от 100 тыс. до 1,4 млн рублей.

Отмечается, что против инициативы в первоначальном виде выступают Сбербанк и ВТБ. Один из источников РБК сообщил, что эти банки в качестве компромисса предлагали установить лимит бесплатных переводов на уровне 200 тыс. рублей.

«Мы считаем, что СБП должна быть еще более доступной для населения, и в лимит 200–300 тыс. рублей в месяц будет укладываться абсолютное большинство клиентов», — заявил представитель ВТБ.



В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что планка для бесплатных переводов «самому себе» устанавливается для пресечения возможности создания кредитными организациями «заградительных условий для особого перемещения физическими лицами денежных средств между банками».

Законопроект, запрещающий банкам брать комиссию за переводы клиентов-физлиц до 1,4 млн руб. в месяц на свои счета в другие банки, Госдума приняла в первом чтении в декабре прошлого года. В качестве инициатора выступил Центробанк.