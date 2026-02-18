Разыгрывающий ЦСКА Тримбл: «Теоретически я мог сменить команду»

Фото: cskabasket.ru

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл в беседе с «Чемпионатом» рассказал о том, мог ли он сменить команду до того, как подписал новый контракт с «армейцами» в феврале 2026 года.

«Да, определённо у меня были другие варианты. Теоретически я мог сменить команду, но ЦСКА дал мне этот шанс. Сейчас я счастлив получить новый контракт», – сказал Тримбл.

Мело Тримбл защищает цвета ЦСКА с 2023 года. Защитник признавался MVP двух последних плей-офф в Единой лиге ВТБ.