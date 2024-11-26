Развязки на М12 и две платные трассы: Татарстан может поставить рекорд по вводу дорог

«Республика практически идет на уникальный рекорд по сдаче объектов»

Этот год для Татарстана в дорожной сфере уникальный. Вводится в эксплуатацию много крупных капиталоемких объектов, заявил глава Миндортранса республики Фарит Ханифов на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Республика практически идет на уникальный рекорд по сдаче объектов. Это может быть более 200 км четырехполосных дорог. Проведена тяжелейшая работа. Сегодня идет заключительная стадия сдачи этих объектов в эксплуатацию. Привлечены сотни специалистов», – рассказал он.

На программу дорожных работ в этом году выделено 83 млрд рублей, в том числе 9 млрд из федерального бюджета, 1,5 млрд – из муниципального дорожного фонда. Остальные средства направлены из регионального бюджета. Одним из крупных инфраструктурных проектов Ханифов назвал строительство в рамках государственно-частного партнерства платной автодороги Алексеевское – Альметьевск протяженностью около 145 км. Она войдет в состав трассы Шали – Бавлы. Строительство завершится в этом году.

Фарит Ханифов: «Республика практически идет на уникальный рекорд по сдаче объектов. Это может быть более 200 км четырехполосных дорог» Фото: prav.tatarstan.ru

«Алексеевское – Альметьевск – это вылетная трасса. Дорога получилась очень хорошая. Думаю, многие ей воспользуются. Она соединит две крупные агломерации – это ее главная задача. Дорога готова более чем на 98%. Устанавливаются знаки, барьерные ограждения, наносится разметка, завершаются работы по установке сетчатого ограждения от животных», – отметил глава Миндортранса.

Кроме того, проведены основные работы на всех 42 искусственных сооружениях, в том числе построен и даже освещен главный на этой дороге мост через реку Шешму. На стадии завершения два путепровода. «Заключение о соответствии рассчитывают получить во вторую декаду декабря», – сообщил министр.

Однако Ханифов не назвал стоимость проезда по новой трассе, сославшись на то, что еще идут расчеты. «Подходы к платности будут зависеть от расчетов. Это интенсивность, сбор платы, эффективность дороги и так далее. В ближайшее время расчеты будут завершены. Когда начнем взимать плату, ясности нет. Сейчас работаем над вводом этого объекта», – подчеркнул он.

В прошлом году открылось движение по платной скоростной трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани. Но на татарстанском участке работы продолжились и в этом году Фото: t.me/mkhusnullin

«Трафик оказался больше, чем ожидалось»

В прошлом году открылось движение по платной скоростной трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани. Но на татарстанском участке работы продолжились и в этом году, поскольку интенсивность движения оказалась выше, чем рассчитывали.

«Она отслеживается ежесуточно. Летом максимальный трафик по мосту через Волгу достигал 16-17 тыс. машин в сутки. Это достаточно большой поток, и он постоянно растет. В среднем по трассе более 10 тыс. машин в сутки сегодня проезжает от Москвы до Шали на М7. В связи с этим было принято решение реконструировать две развязки. Сейчас идет реконструкция», – рассказал Ханифов.

В частности, работы проводятся на пересечении М12 с дорогой Атабаево – Столбище и на развязке, которая ведет в Камское Устье. «Идет расширение и делаются дополнительные съезды. Трафик оказался больше, чем ожидалось. Объекты будут готовы к концу 2024 года», – заявил министр.

Одним из немаловажных объектов стало также строительство автодороги по проекту «Большой Зеленодольск». Она идет от трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М7 «Волга» до границы Казани. Ее протяженность 6,6 км.

«Это будет впервые построенная четырехполосная дорога до начала крупного жилищного строительства. Там планируется до 2030 года ввести более 5,7 млн кв. метров жилья. А дорога уже будет готова. Объект находится на стадии завершения», – заметил глава Миндортранса.

«В Казани есть четыре критических выезда»

Планами дорожных работ на следующий год Ханифов делиться не стал. Но отметил, что в региональном бюджете на эти цели заложили 29 млрд рублей, а из федерального Татарстан получит около 8 млрд рублей. При этом министр не исключил, что цифры неокончательные. Более того, он попросил журналистов дать «дорожникам две-три недели информационной тишины».

«Это как перед тем, чтобы взять большой вес и пойти на рекорд. Стадион замер. Нам сегодня всем надо сосредоточиться на том, чтобы завершить эту работу, – сказал глава Миндортранса. – Если вы помните, в прошлом году у нас было почти 245 млрд рублей, но в этом году, возможно, если мы хорошо себя спозиционируем, будет близко к 200 млрд рублей».

Свою просьбу он пояснил тем, что сейчас идет формирование федерального бюджета и распределение средств на шесть лет. Ханифов сообщил, что в Казани по примеру Вознесенского тракта могут построить еще четыре платные вылетные магистрали.

В Казани по примеру Вознесенского тракта могут построить еще четыре платные вылетные магистрали Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вознесенский тракт (второй этап, – прим. Т-и) – это первая подобная трасса для Казани, платная магистраль, – заметил он. – В Казани есть еще четыре таких критических выезда. По ним тоже попробуем пойти по такому же пути. Чтобы первый блин не оказался комом, мы очень тщательно рассчитываем».

Строительство второго этапа Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7 протяженностью 7,5 км завершится в декабре. Проезд по этому участку будет платным. Его стоимость, по словам Ханифова, пока не определена и зависит от многих показателей.

«Есть нормативно-правовые акты, которые позволяют делать расчеты. Там учитываются сроки возврата кредитов, интенсивность движения, комфорт проезда, сбор денег», – уточнил он, заверив, что движение по новой дороге будет комфортным.

«Мы очень уповаем на то, что таких дорог у нас в столице будет много, чтобы было удобно заезжать и выезжать в Казань в течение буквально 10-15 минут», – подчеркнул он.

Марсель Ахметзянов: «В комплексе работ будут ликвидированы светофорные объекты и плоскостные пешеходные переходы, которые были причиной образования заторов» Фото: prav.tatarstan.ru

Реконструкция Горьковского шоссе завершится в декабре

В прошлом году был введен первый участок Вознесенского тракта от проспекта Победы до улицы Гвардейской протяженностью 3,8 км. На втором этапе уже построены надземные пешеходные переходы на пересечении проспекта Победы с улицами Закиева и Минской, два подземных пешеходных перехода, два моста через Ноксу – основной и дублер.

Кроме того, реконструирован путепровод по улице Фучика и построена развязка на М7. «Для обеспечения транспортной доступности жителей жилого массива Вознесение организована дорога-дублер», – рассказал заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Марсель Ахметзянов. Он добавил, что в декабре также завершится реконструкция Горьковского шоссе от улицы Музыкальная до трассы М7.

В декабре также завершится реконструкция Горьковского шоссе от улицы Музыкальной до трассы М7 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В комплексе работ будут ликвидированы светофорные объекты и плоскостные пешеходные переходы, которые были причиной образования заторов. Взамен построено шесть надземных пешеходных переходов с лифтами и три подземных, три разворотных узла в разных уровнях и три в одном уровне, тоннель и эстакада. Полотно шоссе расширено до шести полос на участке от торгового центра «Факел» до комплекса «Олимпиец». На всем протяжении построены тротуары и велосипедная дорожка длиной 14 км», – проинформировал Ахметзянов.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов построен на 90%

Еще один крупный объект в Татарстане, который введут до конца этого года, – это обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Его техническая готовность достигла 90%, сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Завершаем строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Это новое направление трассы М7, которое в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург», – рассказал руководитель управления.

Илдар Мингазов: «Основные работы выполнены, проект выходит на завершающую стадию, несмотря на сжатые сроки и кадровый дефицит в отрасли» Фото: prav.tatarstan.ru

Мингазов отметил, что менее чем за два года почти построена четырехполосная автодорога протяженностью 81 км. В ее составе – 10 мостов, в том числе мост через Каму длиной 1,3 км, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.

По его словам, на финальной стадии находится реконструкция участков с 1061-го по 1166-й километр трассы М7 и строительство надземных пешеходных переходов участке от Казани до поворота на Костенеево (с 861-го по 987-й километр). Эти объекты тоже входят в состав транспортного коридора Казань – Екатеринбург.

«Основные работы выполнены, проект выходит на завершающую стадию, несмотря на сжатые сроки и кадровый дефицит в отрасли», – заявил начальник управления.

Завершается также реконструкция участка с 761-го по 771-й километр трассы М7 возле Иннополиса. Его запуск запланирован на декабрь. Мингазов добавил, что на 17% выполнены работы на участке реконструкции с 20-го по 43-й километр автодороги Казань – Оренбург со строительством обхода села Сокуры.

«Дорога не имеет необходимой пропускной способности. Поэтому необходимо расширить этот участок. По графику должны ввести объект в эксплуатацию в 2026 году, но стоит задача – сделать это даже в следующем году», – заключил он.