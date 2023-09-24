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Развожаев рассказал об уцелевшей после атаки на Севастополь иконе
Икона Федора Ушакова чудесным образом уцелела во время пожара после атаки ракетами ВСУ штаба Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Посмотрите сами на фото — какое состояние у иконы. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда!» – отметил губернатор.
Накануне Крым подвергся серии ракетных ударов, один из которых поразил штаб Черноморского флота в центре Севастополя.
По данным Минобороны РФ, в результате происшествия один военнослужащий пропал без вести. Всего в ходе отражения атаки на Севастополь средства ПВО сбили пять ракет, утверждает оборонное ведомство.
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