Развожаев рассказал об уцелевшей после атаки на Севастополь иконе

Икона Федора Ушакова чудесным образом уцелела во время пожара после атаки ракетами ВСУ штаба Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Посмотрите сами на фото — какое состояние у иконы. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда!» – отметил губернатор.

Накануне Крым подвергся серии ракетных ударов, один из которых поразил штаб Черноморского флота в центре Севастополя.

По данным Минобороны РФ, в результате происшествия один военнослужащий пропал без вести. Всего в ходе отражения атаки на Севастополь средства ПВО сбили пять ракет, утверждает оборонное ведомство.