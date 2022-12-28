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Официальная хроника
28 декабря 2022  23:31

Развожаев опроверг информацию о комендантском часе в Севастополе в новогоднюю ночь

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о том, что в городе в новогоднюю ночь вводится комендантский час.

Градоначальник сообщил, что сайт фонда содействия капремонту, где и был размещен фейк, согласно которому горожанам запрещалось выходить на улицу с 22.00 31 декабря до 6.00 1 января, сегодня взломали. 

«Конечно же это фейк. Если бы было принято решение, касающееся жизнедеятельности города, то о нем бы сообщил я лично, как это и делаю всегда в таких случаях», — написал в своем телеграм-канале Развожаев.

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