Развожаев опроверг информацию о комендантском часе в Севастополе в новогоднюю ночь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о том, что в городе в новогоднюю ночь вводится комендантский час.

Градоначальник сообщил, что сайт фонда содействия капремонту, где и был размещен фейк, согласно которому горожанам запрещалось выходить на улицу с 22.00 31 декабря до 6.00 1 января, сегодня взломали.

«Конечно же это фейк. Если бы было принято решение, касающееся жизнедеятельности города, то о нем бы сообщил я лично, как это и делаю всегда в таких случаях», — написал в своем телеграм-канале Развожаев.