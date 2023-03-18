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Общество 18 марта 2023 10:19

Развожаев назвал причину громких звуков в Севастополе — на полигоне идут учения

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На одноим из полигонов Севастополя ведутся учения – из-за этого в городе слышны громкие звуки. Об этом губернатор Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале.

«Вижу сообщения о громких звуках. На одном из полигонов идет учебная стрельба, в том числе из гранатометов. В городе все спокойно», – сказал он.

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