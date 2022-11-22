Развожаев: Два беспилотника Украины сбиты на подлете к Балаклавской ТЭС
Украина попыталась атаковать Балаклавскую ТЭС. При попытке подлета к ней было сбито два БПЛА, поделился в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Наверное, хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили 7 лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут», — предположил он.
Кроме того, по словам губернатора, флот отразил атаки еще трех беспилотников над акваторией.
Развожаев отметил, что, несмотря на затишье, все силы и службы Севастополя находятся в состоянии боевой готовности. Пожаров, разрушений и пострадавших после атак беспилотников не зарегистрировано.