Развожаев: Два беспилотника Украины сбиты на подлете к Балаклавской ТЭС

Украина попыталась атаковать Балаклавскую ТЭС. При попытке подлета к ней было сбито два БПЛА, поделился в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Наверное, хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили 7 лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут», — предположил он.

Кроме того, по словам губернатора, флот отразил атаки еще трех беспилотников над акваторией.

Развожаев отметил, что, несмотря на затишье, все силы и службы Севастополя находятся в состоянии боевой готовности. Пожаров, разрушений и пострадавших после атак беспилотников не зарегистрировано.