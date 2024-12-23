Разводы и алименты: с какими вопросами обращаются татарстанцы к детскому омбудсмену

Ирина Волынец

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В 2024 году уполномоченному по правам ребенка в РТ поступило около 1,9 тыс. обращений, что на 8,7 % больше, чем в 2023 году. Большинство из них касается вопросов семьи и образования. Об этом «Татар-информу» сообщила детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец.

«Семья и семейные связи составляют наибольшую долю обращений — 618 или примерно 32,8% от общего количества. По сравнению с 2023 годом количество таких обращений выросло на 5 %. Причинами обращений стали проблемы разводов и алиментных обязательств, конфликты внутри семьи, вопросы усыновления и опеки», - отметила она.

Год семьи вызвал рост обращений к детскому омбудсмену республики по нескольким причинам.

«Во-первых, в обществе усилилось обсуждение тем, касающихся семьи и детства. Во-вторых, выявлялись новые или ранее игнорируемые внутрисемейные проблемы, сложные вопросы, связанные с разводами, алиментами или воспитанием детей в неполных семьях. В-третьих, в Год семьи происходило активное взаимодействие между государственными структурами и обществом», - пояснила Волынец.

Вопросы образования занимают второе место в тематике обращений. Всего поступило 454 таких обращения или 24 % от общего количества, их число выросло почти на 14%. Людей волнуют проблемы доступа к образовательным учреждениям, конфликты между учащимися и преподавателями, вопросы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, организация учебно-воспитательного процесса и качество предоставляемых услуг.

«Рост таких обращений свидетельствует о том, что проблемы в образовании остаются актуальными и требуют внимания со стороны государственных органов», - считает Волынец.

Третью позицию в тематике обращений занимают вопросы социального обеспечения, а также жилищной и жилищно-коммунальной сферы. Обращения по вопросам социального обеспечения составляют более 10%. Они затрагивают проблемы с получением социальных выплат, путевок на санаторно-курортное лечение, а также в связи с оформлением пенсий и пособий.

Число обращений по вопросам жилищной и жилищно-коммунальной сферы составляет 193 или более 10%. Они затрагивают условия проживания людей, отсутствие отдельных коммунальных ресурсов в домах, проблемы с получением жилья, а также благоустройство детских площадок.

Пятое место в тематике обращений занимают вопросы охраны здоровья - доступ к медицинским услугам и их качество, медицинская помощь детям и проведение вакцинации, а также лекарственное обеспечение.

«Это указывает на необходимость дополнительной работы по повышению доступности медицинских услуг для детей и их семей», - отметила Волынец.

В течение года аппарат уполномоченного по правам ребенка в РТ провел проверки по жалобам граждан, информации в СМИ и по собственной инициативе. Из 386 обращений, взятых на контроль, более половины решены положительно.