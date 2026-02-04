«Развлекаться – пожалуйста, но не за счет бюджета»: в Челнах обсудили итоги 2025 года

В Набережных Челнах подвели итоги за 2025 год: объем отгруженной продукции превысил 750 млрд рублей, инвестиции в экономику и инфраструктуру продолжили расти. Город расширил меры поддержки семей и участников СВО и ускорил модернизацию коммунальных сетей. О ключевых решениях сессии Горсовета – в материале «Татар-информа».





Фото: nabchelny.ru

Объем отгруженной продукции – 750,5 млрд рублей

Об итогах социально-экономического развития за 2025 год в Набережных Челнах рассказал руководитель исполнительного комитета Фарид Салахов.

Объем отгруженной предприятиями составил 750,5 млрд рублей. Основной вклад внесли КАМАЗ, «АСТЕЙС», «Ремдизель», «НЧТЗ», «Камский Бекон» и «АПК Камский». В частности, КАМАЗ произвел 33,5 тыс. грузовых автомобилей.

Территория опережающего развития (ТОР) «Набережные Челны», отметившая на прошлой неделе 10-летие, привлекла в экономику города более 51 млрд рублей инвестиций. В настоящее время статус резидента имеют 50 компаний, четыре из которых присоединились в прошлом году.

Предприятия ТОР создали более 10 тыс. рабочих мест, при этом 88% резидентов являются российскими компаниями. Налоговые отчисления резидентов достигли 41,5 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает предоставленные преференции.

Доходы и расходы бюджета города составили 25 млрд рублей

Малый и средний бизнес формирует 35% экономики и 36% бюджета города. В Набережных Челнах зарегистрировано 28,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), где занято 144 тыс. человек.

Оборот розничной торговли составил 276,8 млрд рублей – на 2,4% больше в сопоставимых ценах. В 2025 году открылось 28 новых торговых объектов площадью свыше 5,5 тыс. кв. метров, создано 127 рабочих мест.

Доходы бюджета города по итогам года получили на уровне 25,1 млрд рублей, в том числе собственные – 12,3 млрд рублей, что на 21% превышает плановые показатели. Межбюджетные трансферты составили 12,8 млрд рублей. Рост доходной части на 3,1 млрд рублей обеспечен увеличением поступлений по НДФЛ, налогу по патентной системе и неналоговым доходам.

Расходы бюджета составили 24,9 млрд рублей. Основная доля – 70%, или 17,4 млрд рублей, направили на социально-культурную сферу. В частности, на образование выделено 14,8 млрд рублей, на физическую культуру и спорт – 991 млн рублей, на культуру – 800 млн рублей, на социальную политику – 486 млн рублей, на молодежную политику – 301 млн рублей, на здравоохранение – 41 млн рублей.

На дополнительные меры социальной поддержки направили 571,7 млн рублей. В том числе 269 млн рублей – на бесплатное питание школьников из семей участников СВО, детей-инвалидов и многодетных семей, 209,7 млн рублей – на летний отдых и трудоустройство несовершеннолетних, 66,5 млн рублей – на освобождение от родительской платы в детских садах для семей участников СВО.

В Ассоциацию ветеранов поступило 400 обращений от военнослужащих

В 2025 году из Набережных Челнов в зону проведения специальной военной операции был отправлен 21 конвой с шефской помощью общим весом 449 тонн.

Обеспечением военнослужащих всем необходимым город занимается вместе с предприятиями и депутатами. Для координации этой работы в исполкоме создали отдельное подразделение. Кроме того, в Набережных Челнах начала работать Ассоциация «Городской Совет ветеранов специальной военной операции». Руководителем стал депутат Городского Совета, полковник Шамиль Аюпов, его заместителем – Тимур Нусратов.

В июле 2025 года был открыт офис Ассоциации в 52-м комплексе. С момента основания в Ассоциацию поступило более 400 обращений от военнослужащих и их семей по различным вопросам.

«Это важный аспект нашей работы», – прокомментировал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

В образовательных учреждениях особое внимание уделяют патриотическому воспитанию. Учителя и школьники участвуют в сборе гуманитарной помощи и изготовлении снаряжения. В память об участниках СВО в школах открывают музеи и устанавливают «Парты Героев». Так, в школе №56 создан музей и установлен бюст Героя России Сергея Чебнёва, аналогичный бюст размещен на Аллее Героев.

Изношенность сетей ЖКХ остается высокой, но снижается благодаря модернизации

Одним из обсуждаемых вопросов на сессии стала модернизация сетей ЖКХ, которую руководитель исполкома Фарид Салахов охарактеризовал как особенно «острую». При этом, по его словам, проводимые работы позволяют постепенно снижать уровень износа инженерных коммуникаций.

На начало 2023 года износ сетей теплоснабжения составлял 54,5%, водоснабжения – 66%, водоотведения – 63%.

«Благодаря программе модернизации коммунальной инфраструктуры, инвестпрограммам ресурсоснабжающих организаций и тарифным процессам нам удалось добиться значительных результатов по ремонту тепловых сетей в 2023–2025 годах», – отметил он.

По словам Салахова, в 2023 году было отремонтировано около 10 км сетей теплоснабжения на сумму порядка 800 млн рублей, в 2024 году – 13,5 км на 850 млн рублей, а в 2025-м только за счет инвестпрограмм – 44 км за 1,65 млрд рублей. Руководитель исполкома прогнозирует, что к концу 2026 года износ тепловых сетей снизится примерно до 52%.

Что касается водоснабжения и водоотведения, в 2025–2026 годах на модернизацию сетей было направлено 1,7 млрд и 1,85 млрд рублей соответственно. «Мы ожидаем снижение износа сетей водоснабжения до 58%, водоотведения – до 60%», – добавил Салахов.

Мэр города Наиль Магдеев подчеркнул, что вопросы состояния инженерных коммуникаций являются общероссийской проблемой, требующей комплексного подхода.

«Благодаря поддержке федерального центра и федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры работы в 2025 году начаты, результаты уже заметны. Это серьезные финансовые ресурсы, которые поступают как из тарифов на коммунальные услуги, так и из федерального и республиканского бюджетов», – отметил он.

«Объявить Набережные Челны столицей Российской Федерации»

На сессии депутаты обсудили проблему оттока молодежи из города и то, как можно его сократить. Руководитель исполкома доложил, что сегодня в Набережных Челнах функционируют шесть вузов, 17 колледжей, 83 школы и 129 детских садов. Образовательный комплекс города охватывает более 130 тыс. детей и студентов.

Фарид Салахов отметил, что основной отток происходит после окончания школы, когда выпускники поступают в вузы других городов. «С учетом возможностей ЕГЭ уехать можно в большое количество вузов по всей стране», – сказал Салахов.

По его словам, одной из задач города является развитие местных высших учебных заведений, чтобы выпускники оставались учиться и жить в Набережных Челнах. В числе инициатив он назвал совместные проекты с КАМАЗом, работу передовой инженерной школы и развитие пединститута.

На сессии прозвучал и шутливый «рецепт» решения проблемы. «Конечно, один рецепт, он оригинальный: это объявить Набережные Челны столицей Российской Федерации», – отметил депутат Абдулхак Батюшев.

По мнению Салахова, нужен комллексный подход к решению проблемы. В частности, создавать дополнительных места в средних специальных учебных заведениях по востребованным профессиям, развивать IT-образование для молодежи. «Есть задача, чтобы мы были городом, куда будет приезжать молодежь из соседних регионов», – добавил он.

Руководитель исполкома также выделил экономическую составляющую. По его словам, необходимо создавать рабочие места и условия для развития малого бизнеса, включая бизнес-инкубаторы и конкурсы для молодых предпринимателей.

Третьим направлением работы Салахов назвал формирование комфортной городской среды. «Современная молодежь живет движением, ей важно, где проводить время, поэтому мы должны создавать общественные пространства и поддерживать инфраструктуру», – отметил он.

«Чтобы выпускники оставались работать в городе»

Затем участники Горсовета обсудили ситуацию с нехваткой педагогов в городских школах.

Депутат Татьяна Гурьева обратилась с вопросом о том, что жители города жалуются на отсутствие преподавателей по ряду предметов и на то, что иногда занятия ведут студенты. «Вот постоянно наши избиратели жалуются, что в одной школе, в другой школе нет преподавателей. Известно также, что преподают студенты в наших школах, да?» – обратилась она с вопросом.

Фарид Салахов отметил, что практика привлечения студентов к преподаванию носит временный характер и связана с учебным процессом и наработкой опыта.

«Что касается обеспеченности, есть предметы, по которым может быть недостаточное количество педагогов. Над этим направлением работаем, есть тесный контакт с нашим педуниверситетом, организованы целевые классы для того, чтобы выпускники оставались работать у нас в городе», – пояснил Салахов.

Он добавил, что особое внимание уделяется точным дисциплинам, таким как физика и химия, где нехватка специалистов ощущается сильнее. «Работаем в этом вопросе», – отметил Салахов, подчеркнув, что меры по привлечению педагогов продолжаются.

Фарид Салахов также доложил, что средние баллы ЕГЭ по городу превышают как среднероссийские, так и республиканские показатели. По итогам экзаменационной кампании в копилке города 36 стобалльных результатов, включая один 200-балльный. Более 400 выпускников получили медали «За особые успехи в учении» I и II степени. Высокое качество обучения подтверждается рейтингами: 22 челнинские школы вошли в топ-100 лучших городских общеобразовательных организаций Республики Татарстан.

«Среда должна быть такой, где можно учиться, работать, проводить досуг, развлекаться»

Также на сессии обсудили работу по развитию спорта в Набережных Челнах и привлечение инвестиций в спортивную и развлекательную инфраструктуру.

Глава исполкома Фарид Салахов отметил, что рост числа жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, растет. «Если говорить о частно-муниципальном партнерстве, оно есть. Один из последних примеров реализованных – это «Физра», сегодня успешно работает. Это футбольный манеж рядом с ледовым дворцом КАМАЗ на улице 40 лет Победы», – отметил он.

Кроме того, в рамках муниципально-частного партнерства построен спортивный комплекс «Клевер». В настоящее время рассматриваются проекты по строительству крытого центра большого тенниса и фитнес-центра «Аванта» в районе «Чаллы Яр».

Мэр Наиль Магдеев подчеркнул, что бизнес проявляет интерес к спортивной и медицинской инфраструктуре.

«Медицинский центр построили рядом с гостиницей «Скай Люкс». Уже один корпус работает, вложено 180 млн рублей. Это деньги челнинских предпринимателей, они оставляют средства здесь, вкладывают даже в сложное время», – отметил градоначальник.

Он добавил, что инвесторы готовы работать, несмотря на финансовые риски. «153 млн рублей вчера мы на заседании инвестсовета республики рассматривали, резидент ТОР вкладывает средства в таких условиях, когда ставка по кредитам высокая и есть риски, что проект в нормативные сроки не отобьется. Но бизнесмены идут на это, и мы готовы создавать все условия для развития муниципально-частного партнерства», – заявил руководитель города.

Наиль Магдеев подчеркнул значение спортивной среды для закрепления молодежи в городе.

«Среда должна быть такой, где можно учиться, работать, проводить досуг, развлекаться. Муниципалитет обязан быть открытым и быстрым в принятии решений, когда все вопросы обсуждены. Если такие бизнесмены есть, а они есть, мы должны поддерживать их инициативы», – резюмировал он.

Аквапарк на бюджетные средства строить не будут

В ходе обсуждения вопроса о строительстве аквапарка Магдеев отметил ограничения бюджета.

«Пишут иногда в комментариях: аквапарк надо построить. Еще раз хочу сказать, что на бюджетные деньги такие миллиардные объекты мы строить не будем. Если есть инвесторы, мы готовы предоставить возможность, земельный участок бесплатно, без аукциона, на строительство любого спортивного объекта, в том числе аквапарка, в том числе терм», – пояснил мэр.

Он добавил, что муниципалитет концентрируется на школах, детских садах и социальной инфраструктуре. «Сфера развлечений сегодня становится сферой бизнеса. Хотите развлекаться – пожалуйста, но средства муниципалитета на это направлять мы не можем», – сказал Магдеев.

Он подчеркнул, что частные инвесторы уже активно участвуют в развитии города. «Мы готовы оказать содействие бизнесмену, который может построить развлекательный центр, фитнес-центр, спортивный центр. Спорт и здоровый образ жизни становятся модными, и среда должна быть соответствующая», – заключил руководитель города.

«С учетом установки камер будет учитываться заезд грузовых автомобилей»

В Челнах планируют внедрить систему автоматической фиксации нарушений ПДД с камерами, аналогичную московской.

Вопрос о необходимости таких мер поднял экс-прокурор, депутат горсовета Александр Евграфов. Он поинтересовался, как ведется уборка снега в городе и отметил, что большегрузы мешают процессу.

«Мы ведем переговоры с ЦАФАП (Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения – прим. Т-и). У них пока нет такой функции, но договорились, что с учетом установки камер будет учитываться заезд грузовых автомобилей», – сказал Салахов.

Он добавил, что город взаимодействует с управлением внутренних дел и районными отделами для определения собственников машин, чтобы они своевременно убирали свои транспортные средства.

По словам Салахова, в дневные смены при сильных снегопадах на уборку дорог привлекаются около 200 единиц техники, в том числе 130–140 машин от ООО «ПАД». В ночное время дороги чистят порядка 140 машин.

Депутаты распределили остатки бюджета на начало 2026 года

По словам начальника управления финансов Светланы Мулюковой, 100 млн рублей направили на организацию мероприятий к 400-летию Набережных Челнов, 150,5 млн – на строительство прощального зала. На пассажирские перевозки выделено 484,8 млн рублей для возмещения недополученных доходов и затрат на строительство автомойки для автобусов, а еще 281,3 млн – на оплату лизинговых платежей за новые НЕФАЗы.

На разработку проектов планировки и межевание земельных участков для передачи многодетным семьям предусмотрено 5 млн рублей. Содержание пляжей обойдется в 3,8 млн, кладбищ и организация похорон погибших участников СВО – 25 млн.

На школьное питание детей участников СВО, детей с инвалидностью, с ОВЗ и из многодетных семей выделено 111,5 млн рублей, на детские сады для этих категорий – 26,9 млн. Мероприятия по работе с ветеранами спецоперации профинансируют на 14,4 млн. На перерегистрацию бюджетных обязательств и оплату кредиторской задолженности муниципальных учреждений заложено 94,8 млн.

На трудоустройство подростков в каникулярное время предусмотрено 38 млн рублей, организацию отдыха на каникулах – 9,5 млн, перевозки льготников – 25 млн, банные услуги – 6,5 млн. Межбюджетные трансферты составили 321 млн, из них на лизинговые платежи за автобусы – 287,7 млн рублей.

В результате ожидаемые доходы бюджета на 2026 год составили 24 млрд 684 тыс. рублей, расходы – 24 млрд 95 млн 518 тыс. рублей.