«Развивая науку – развивается компания»: «Татнефть» провела школу инженеров PE

«Когда становишься кандидатом наук, мероприятия как будто заканчиваются»

В этом году проекту Школа PЕ, проводимому в рамках Передовой инженерной школы «Университет ИТМО - Высшая школа нефти – Татнефть» исполняется уже четыре года. В это раз на конкурсной были отобраны 38 молодых аспирантов и кандидатов наук ведущих российских вузов и академических институтов из 12 регионов страны.

На проекте участникам проводили лекции, разбор личных кейсов экспертов, личные и групповые консультации, а также воркшопы и мастер классы по продвижению своих проектов. По итогам обучения участники Школы защищали дорожную карту построения своей личной карьерной траектории и исследовательский трек.

При этом, перед официальной презентацией своих идей участники проходили своеобразную предзащиту, в которой вопросы им задавали школьники Альметьевска, пришедшие узнать о проекте для молодых ученых.

«Для молодых ученых: студентов и аспирантов, проводится очень много мероприятий, где они могут познакомится друг с другом, общаться. А когда ты выпускаешься из аспирантуры и становишься кандидатом наук, мероприятия как будто заканчиваются. Да, ты можешь ездить на различные конференции, но как сделать шаг от кандидата к руководителю какого-либо проекта – этому в университетах не учат», – отметила заместитель директора передовой инженерной школы Полина Хапаева.

Полина Хапаева

Она подчеркнула, что по этой причине и появилась идея собрать на одной площадке молодых кандидатов наук и старших аспирантов, перед которыми, в качестве экспертов, выступают те, кто уже прошел этот путь и готовы поделиться опытом по дальнейшим шагам.

Помимо этого, молодые ученые еще и знакомятся с компаниями, в которых хотели бы вести какой-либо проект. «Одно дело видеть компанию на картинке, а другое – заранее узнать какие условия предлагают, город, где расположено производство, насколько компания открыта и какие есть перспективные направления и как встроиться в эту компанию», – заявила Хапаева.

Она также добавила, что в последние годы наблюдается тенденция сближения в данном направлении с обеих сторон: ученых и предпринимателей. Причиной этого становится понимание со стороны ученых необходимости видеть результаты своих исследований на практике, а компаниям выгодно внедрение новых, более экономичных технологий.

Андрей Глазков

«Всегда ищем улучшение эффективности уже существующих технологий и открытие новых направлений»

В свою очередь начальник управления по работе с персоналом Татнефти Андрей Глазков отметил, что среди экспертов этого года есть участники предыдущих школ РЕ, которые уже руководят продуктовыми лабораториями, которые были созданы в том числе благодаря этому проекту.

«Если говорить про Татнефть, то устойчивое развитие компании и более 70-летний опыт работы всегда был неразрывно связан с наукой. Развивая науку – развивается компания. Потому что мы всегда ищем и улучшение эффективности уже существующих технологий и открытие новых направлений», – заявил Глазков.

Он напомнил, что одной из национальных целей развития России определено технологическое лидерство. «И у нас в каждом направлении есть определенные технологические вызовы, которые нам предстоит решить, что невозможно без науки. А наука невозможна без кадров», – добавил Глазков.

Он подчеркнул, что для поиска новых инженеров, которые могут из разных областей знаний искать новые технологии и внедрять их на практику и нужна школа РЕ.

«И при этом они должны быть лидерами команды. Часто существует проблема – есть определенные научные решения, технология, но нужно еще внедрить и важно, что в рамках школы РЕ мы не просто ищем людей, которые хотят разрабатывать, но и способны управлять людьми», – добавил начальник управления.

По его словам, Татнефть пытается найти лидеров не только как работников компании, но и как создателей новых производств, которые будут развивать свои стартапы и направления, что будет способствовать развитию России в целом и Татарстана в частности.

Виктория Клишина

«Не просто замыкаться в научной среде, а уметь продвигать свой товар»

Одна из участниц проекта этого года Виктория Клишина заявила, что эта школа позволяет раскрыть свой потенциал именно в качестве принципиального инженера, которые может не только проводить исследования в лаборатории, но и реализовывать новые продукты.

«Также этот специалист понимает кому эти продукты нужны. То есть настрой не просто замыкаться в научной среде, а уметь продвигать свой товар, находить заказчиков и существовать не за счет грантов, а уметь предложить свои решения индустрии», – подчеркнула она.

Как уже было сказано, предзащита прошла не только, чтобы участники могли полностью подготовится к официальной презентации и устранить последние огрехи, но и для школьников Альметьевска, которые познакомились с проектом и могли задать вопросы ученым по их проектам.

Герман Насибуллин

Одним из них стал ученик лицея №1 Герман Насибуллин. Он поделился, что изначально скептически относился к этому мероприятию, однако после посещения его мнение кардинально изменилось.

«У всех довольно перспективные наработки и исследования, что заставляет задуматься – ведь это может сделать почти каждый. Много наработок, нужных для промышленности в данный момент», – сказал он.

Фотографии: © Владимир Васильев / «Татар-информ»