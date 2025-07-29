Развивать село через туризм и новые формы занятости предложили в Новошешминске

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ

Первая публичная дискуссия под названием «Село ≠ колхоз: как сделать село модным» прошла в Новошешминске. Организатором выступило руководство Новошешминского района. Участниками обсуждения стали фермеры из разных районов Татарстана, эксперты из медиа, образования, бизнеса, а также представители исполнительной власти и профильных ассоциаций.

Ключевыми темами стали изменение общественного восприятия села, развитие сельской инфраструктуры, поддержка предпринимательства и формирование привлекательного имиджа аграрных территорий. Особое внимание уделили главной проблеме – оттоку молодежи в города.

Руководитель исполкома Новошешминского района Егор Тарнавский представил планы развития территории: в районе строится картинговая трасса, рассматривается проект глэмпинга, действует программа обеспечения жильем специалистов. Он подчеркнул, что село должно стать не только местом работы, но и комфортной средой для жизни.

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ

Эксперты предлагали различные пути привлечения людей и инвестиций: создание новых форм досуга, развитие агротуризма, брендинг территорий, поддержка малого бизнеса. Например, специалист по недвижимости Анастасия Гизатова предложила рассмотреть переселение жителей северных и дальневосточных регионов России в Татарстан, где климат более мягкий, а условия – благоприятные для жизни и работы.

Фермеры делились практическими кейсами. Рамиль Галимзянов из Лаишевского района рассказывал об успешном бизнесе по разведению улиток, Иван Брюханов из Пестричинского района – о выращивании салатов и садоводстве, а Николай Скоков из Новошешминска – о разведении элитных орловских рысаков. Все они отметили нехватку кадров и необходимость более активной поддержки на региональном и федеральном уровнях.

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ

Бренд-шеф ресторана «Сказка» Андрей Саховский, представлявший Ассоциацию рестораторов и отельеров РТ, отметил высокий интерес к фермерским продуктам у потребителей, особенно в ресторанной сфере.

Дискуссия завершилась экскурсионным туром по селам и фермерским хозяйствам района, чтобы показать его туристический, исторический и экономический потенциал. Егор Тарнавский подчеркнул, что современное село – это не «колхоз» в негативном смысле, а место с перспективами для жизни, работы и развития.

По итогам встречи участники договорились вновь собраться через полгода, чтобы обсудить достигнутые результаты и дальнейшие шаги.