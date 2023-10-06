«Развивать любопытство и тягу к знаниям с детства»: в Казани стартовал фестиваль «Атом+»

В казанском IT-парке имени Башира Рамеева стартовал фестиваль «Атом+». Его участники — 300 педагогов и студентов колледжей и техникумов — узнают об актуальных теоретических и практических трендах и образовательных методиках в атомной сфере и пообщаются с ведущими научными деятелями.

«Фестиваль "Атом+" направлен на то, чтобы познакомить наших студентов и педагогов с возможностями, которые создаются в Татарстане, в том числе при поддержке корпорации "Росатом", для их самореализации в сфере промышленности и энергетики. Мы планируем выстраивать траекторию научного развития для ребят в нашей республике с детского возраста. Здесь мы обсудим наиболее эффективные методы вовлечения молодежи в научную деятельность», – отметил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

Он подчеркнул, что в Татарстане эта тема стала наиболее актуальной, так как 2024 год в республике объявлен Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым Годом научно-технологического развития.

Также с приветственным словом к участникам обратился исполняющий обязанности первого заместителя министра образования и науки РТ Андрей Федоров.

«Уверен, что по итогам сегодняшнего дня вы получите не только новые знания, но и большое количество новых контактов, которые помогут вам определиться, чем вы будете заниматься в ближайшем будущем. Возможно, пойдете на практику на предприятия, связанные с высокотехнологичными отраслями нашей промышленности, более точно определитесь, куда хотите идти дальше по жизни. Надеюсь, что в дальнейшем взаимодействие между системой образования и предприятиями нашей республики будет только усиливаться», – обратился он к участникам.

Казань выбрана первым городом, где стартовал фестиваль «Атом+», всего же он охватит около 900 студентов и преподавателей.