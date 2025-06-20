«Развиваемся сообща»: патриотические организации РТ подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани состоялось подписание соглашения между ведущими патриотическими организациями республики. Соглашение направлено на объединение усилий патриотических структур Татарстана.

В историческом парке «Россия — Моя история» собрались представители важнейших патриотических организаций, в том числе «Народный фронт», Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот», «Молодая гвардия» и Российское военно-историческое общество в Республике Татарстан. Перед подписанием документа гости мероприятия посетили мультимедийную выставку «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы».

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Очень здорово, что открываются такие выставки. Эта выставка расскажет о начале Великой Отечественной войны, о наших победах и зверствах фашистских оккупантов», – рассказал директор республиканского центра «Патриот» Дмитрий Литвинов.

После посещения экспозиции представители встретились в зале для подписания важного соглашения о сотрудничестве. Первенство в постановке подписи досталось председателю совета РОМО «Объединение «Отечество» РТ Александру Коноплеву.

«Идея соглашения зародилась еще в прошлом году, чтобы консолидировать все наши усилия, обозначить общий вектор развития. Мы помогали друг другу и раньше, но теперь начнем работать еще плотнее, в условиях, когда наши враги пытаются сломить нашу молодежь», – рассказал исполнительный директор регионального отделения российского «Военно-исторического общества» в Республике Татарстан Тимур Камалетдинов.

Как признается Тимур Камалетдинов, соглашение поможет усилить работу, увеличить охват вовлечения молодежи в патриотическую деятельность. Следующим этапом станет создание собственного интернет-портала. Платформа поможет скоординировать усилия патриотических организаций республики.

«Голос патриотических проектов в медиапространстве должен стать более громким», – добавил Тимур Камалетдинов.