Развитию Узбекистана в условиях глобализации помогает экономическая дипломатия

В продолжающем глобализироваться современном мире взаимосвязанность государств увеличивается, и одним из способов укрепления конкурентоспособности страны остается экономическая дипломатия, в том числе — направленная на привлечение прямых иностранных инвестиций и развитие международной торговли. Ее значение для важного партнера Татарстана и России в целом — Узбекистана по просьбе «Татар-информа» прокомментировал главный научный сотрудник Информационно-аналитического центра международных отношений при Министерстве иностранных дел этой страны Мухиддин Хашимов.

«В последние годы в Узбекистане реализованы коренные преобразования во всех сферах жизни, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности страна прошла через кардинальные положительные перемены.

Существенно модернизирована экспортная ориентация и инфраструктура государства, переориентированы инвестиционные потоки в новые направления и значительно увеличен их потенциал.

Особое внимание уделено привлечению прямых иностранных инвестиций, что послужило толчком к модернизации внешнеэкономической сферы за последние годы и трансформации ее основного инструмента реализации — экономической дипломатии.

В Стратегии развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы уделено особое внимание дальнейшему улучшению и повышению привлекательности инвестиционного климата в стране, принятию мер по привлечению в последующие пять лет инвестиций в объеме 120 млрд долларов, в том числе 70 млрд иностранных инвестиций, а также повышению экспортного потенциала республики и доведение объемов экспорта республики в 2026 году до 30 млрд долларов.

Одной из основных целей утвержденной в 2023 году Стратегии „Узбекистан–2030“ является формирование сильной экономики. В том числе путем расширения связей с ведущими финансовыми институтами, либерализации экспортной деятельности, диверсификации структуры и географии экспорта, расширения и мобилизации экспортного потенциала отраслей экономики и территорий.

Таким образом, были заложены основные направления трансформации внешнеэкономической архитектуры нового Узбекистана.

Наша страна заинтересована в дальнейшем расширении и углублении сотрудничества с международными институтами развития — Всемирным банком, Международным валютным фондом, Азиатским банком развития, Исламским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития и другими.

Узбекистан активно проводит работу по вступлению во Всемирную торговую организацию. Это обусловлено тем, что проводимые в стране реформы способствуют наращиванию экспортного потенциала и страна заинтересована в более широком выходе своих товаров на международные рынки, чему будет способствовать членство в ВТО.

Для практической реализации указанных приоритетных направлений за рубежом в области торговли, инвестиций и туризма мощным инструментом стала экономическая дипломатия, нацеленная на продвижения экономических интересов на международной арене, — мощный рычаг укрепления международной конкурентоспособности страны.

Указ Президента Узбекистана „О мерах по коренному совершенствованию системы МИД Республики Узбекистан и усилению его ответственности за реализацию приоритетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности“, принятый в апреле 2018 года, придал огромный импульс развитию экономической дипломатии и обозначил ее в качестве мощного инструмента реализации приоритетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. В частности, в нем подчеркнуто, что коренной пересмотр и совершенствование деятельности МИД и заграничных учреждений Республики Узбекистан должны осуществляться с акцентом на продвижение „экономической дипломатии“.

Именно этот указ заложил фундамент трансформации данного направления государственной политики. В нем акцент сделан на продвижение экономической дипломатии и усиление координирующей роли МИД в реализации единой внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности страны.

С этой целью в настоящее время дипломатическими миссиями Узбекистана за рубежом ведется системная работа по анализу номенклатуры импорта каждой страны для нахождения факторов — точек роста для дальнейшей переориентации импортных потребностей на узбекские товары. Определены регулярные выставочно-ярмарочные мероприятия в зарубежных странах, в которых участвуют узбекские производители, оказывается содействие в заключении экспортно-импортных контрактов.

Кроме того, проводятся регулярные встречи и переговоры с потенциальными иностранными компаниями для их ознакомления с экспортными возможностями нашей страны, перспективами инвестиционного и технологического сотрудничества, обсуждения вопросов создания в Узбекистане совместных или индивидуальных предприятий.

Также загранпредставительства нашей страны работают над подготовкой визитов делегаций иностранных компаний в Узбекистан, их участием в различных экономических мероприятиях, отраслевых выставках и ярмарках, деловых и инвестиционных форумах.

Налажен и эффективно функционирует формат „посольство — хокимият — экспортер“, „посольство —отрасль“, „посольство — министерства/ведомства“ и „посольство — предприниматели“.

В данном контексте усилена аналитическая деятельность по сбору информации об экономической ситуации в целевой стране, степени открытости ее рынка, структуре импорта/экспорта товаров и так далее. Такой анализ позволит выстроить целевую стратегию в отношении данного государства. Проводятся регулярные консультации с ведущими зарубежными экспертами, аналитическими центрами и основными игроками рынка для определения новых направлений сотрудничества, тщательного отслеживания конъюнктуры рынка и своевременного реагирования.

В результате проводимой работы по развитию международного экономического сотрудничества значительно вырос приток прямых иностранных инвестиций в страну. За 2023 год объем прямых инвестиций в Узбекистан составил более 13 млрд долларов. За период с января по июнь 2024 года иностранные инвестиции и кредиты составили 15,5 млрд долларов, из которых 12,5 млрд были направлены на создание новых основных фондов.

Китай занял лидирующую позицию среди стран-инвесторов, вложив 22,4% от общего объема иностранных инвестиций.

Россия оказалась на втором месте с долей в 16,4%, а Турция замкнула тройку лидеров с 7%. Другие крупные игроки: Саудовская Аравия — 5,6%, ОАЭ — 4,7%, Германия — 4,6%, Великобритания — 3,9%.

По итогам 2023 года объем внешней торговли Узбекистана вырос на 23,9% и составил 62,56 млрд долларов. Экспорт увеличился на 23,8% и составил 24,42 млрд долларов.

В январе — июне 2024 года внешнеторговый оборот в стране составил 31,8 млрд долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 2,5 млрд долларов, или на 8,5%.

Китай удерживает позицию главного торгового партнера Узбекистана, за 2023 год товарооборот составил 13,72 млрд долларов (21,9% от общего). На втором месте с 9,88 млрд долларов (15,8%) располагается Россия, также в топ-5 партнеров вошли Казахстан (4,39 млрд долларов), Турция (3,09 млрд) и Южная Корея (2,34 млрд).

Очевидно, что в повестке дня — активизация работы по созданию благоприятных условий для присутствия зарубежных компаний на рынке, то есть по организации выставок, проведению круглых столов, бизнес-форумов, экономических презентаций, визитов, переговоров и других мероприятий.

Важно увеличить инвестиции в развитие человеческого капитала — развитие науки, трансфер технологий, укрепление связей между образованием, наукой и производством, подготовка высококвалифицированных специалистов, работа над интеграцией узбекских компаний в глобальные и региональные цепочки создания добавленной стоимости через развитие производственной кооперации, а также над диверсификацией транспортно-логистических цепочек для обеспечения бесперебойных поставок готовой продукции.

В целом необходимо подчеркнуть, что за последние годы экономическая дипломатия стала фундаментальным инструментом в реализации внешней экономической политики и национальных внешнеэкономических интересов и преимуществ, укреплении конкурентоспособности и экономической безопасности Узбекистана в условиях глобализации и растущей открытости отечественного хозяйства».