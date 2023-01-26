Развитие технологий и поддержка бизнеса: «Единая Россия» стимулирует импортозамещение

Упрощение процедур при госзакупках, импортозамещение в медицине, кадровая поддержка высокотехнологичных отраслей – эти и другие инициативы представили участники всероссийского совещания «Единой России», которое провёл секретарь Генсовета партии Андрей Турчак с участием представителей Минпромторга, руководства госкорпорации «Ростех» и регионов.

Он напомнил, что в 2022 году партия активизировала работу по импортозамещению и запустила партпроект «Выбирай своё». К его реализации подключились «Ростех» и Торгово-промышленная палата.

«В прошлом году мы провели масштабный форум, посвященный предпринимательству и импортонезависимости. Результаты мероприятия легли в основу поручений Президента России Владимира Путина, во исполнение которых уже запущен механизм “промышленной ипотеки” по льготной ставке 3-5%, упрощён порядок участия наших предпринимателей из новых регионов России в программах лизинга. Эта работа продолжается, мы постоянно на связи с бизнесом, вырабатываем вместе новые решения, воплощаем их законодательно», – сказал Турчак.

В частности, «Единая Россия» предлагает стимулировать импортозамещение через механизм госзакупок, сделать так, чтобы закупать импортное было сложнее. Для этого будет проведён аудит во всех сферах, где товары закупаются с помощью бюджетных средств.

«Что такое импортозамещение? Это не производство чего-либо российского взамен импортного. Это создание новых отечественных высокотехнологических производств, на которых выпускается качественная и конкурентоспособная на внешнем рынке продукция. Именно такая задача стоит перед страной. Она имеет высокую важность сегодня, когда против нас вводятся беспрецедентные санкции.

Отличный пример из Татарстана – разработана импортозамещающая технология получения суперконструкционного полимера, необходимого для создания композитных материалов стратегического назначения для авиационной и ракетно-космической промышленности», - отметила депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина.

По ее словам, ученые Химического института имени Бутлерова КФУ в консорциуме с инженерно-внедренческим центром «Инжехим» и научно-технологическим центром «Ахмадуллины» разработали технологию создания термопласта полифениленсульфида и мономера пара-дихлорбензола для его получения. Производство опытных партий термопласта стартовало на площадке технополиса «Химград» в Казани.

Также необходимо законодательно закрепить минимальную долю отечественной продукции в сетевых продуктовых магазинах и ставить киоски с отечественной продукцией у входов в торговые центры, считает секретарь Генсовета «Единой России».

«Это даст возможность нашим производителям пользоваться покупательским трафиком крупных магазинов. Необходимо продолжать популяризацию отечественной продукции. Ей нужно качественное информационное и маркетинговое сопровождение. С этой целью партия проводит различные акции в поддержку российских производителей», - отметил Турчак.

В заключение секретарь Генсовета партии поблагодарил предпринимателей, которые помогают фронту и участвуют в гуманитарной миссии «Единой России».

«С первых дней СВО тысячи предпринимателей по всей стране включились в гуманитарную миссию партии. Отправляют продукты, лекарства, машины, технику, оборудование для наших бойцов. Немало примеров, когда производство специально перепрофилировалось под выпуск продукции, необходимой для фронта. Всем вам низкий поклон за поддержку, которая имеет колоссальное значение для нашей общей Победы», – сказал он.

Напомним, весной 2022 года «Единая Россия» запустила партпроект по импортозамещению и индустриализации «Выбирай своё». Его координатором стал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавил гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Партийный проект «Выбирай своё» призван защищать права и поддерживать предпринимателей и производителей, способствующих импортозамещению, консолидируя вокруг себя общественные организации, НКО, представителей образовательной среды, федеральные и региональные органы исполнительной власти, активных граждан, реализуя практику конкретных дел.