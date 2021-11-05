Развитие талантов и цифровизация: что дадут Татарстану нацпроекты сфере образования

Благодаря нацпроектам в Татарстане построено более 80 детсадов почти на 18,2 тыс. мест, 97 сельских школ обновили материально-техническую базу. В городах республики создается сеть технопарков для развития детей. Как нацпроекты меняют систему образования в республике, выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».

Благодаря нацпроекту, в Татарстане за последние 4 года построено более 80 детских садов почти на 18,2 тыс. мест

Фото: архив ИА «Татар-информ»

В 36 районах Татарстана полностью ликвидирована очередь в детсадах

Министерство образования и науки Татарстана участвует в реализации трех национальных проектов: «Демография», «Образование», «Наука и университеты».

Как заявил на августовском совещании в Актаныше глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин, одним из главных приоритетов в республике остается доступность дошкольного образования. Именно на это направлен нацпроект «Демография».

Благодаря нацпроекту, в Татарстане за последние 4 года построено более 80 детских садов почти на 18,2 тыс. мест, в том числе создано около 9 тыс. мест для детей от 1,5 до 3 лет. На эти цели из республиканского и федерального бюджетов только в 2019 и 2020 годах было выделено более 2,3 млрд рублей.

«Реализуемые мероприятия дают свой положительный эффект – в республике растет показатель доступности дошкольного образования. Более 94% детей обеспечены местами в детских садах. Для детей от 1,5 до 3 лет доступность увеличилась почти на 5%, и составила на начало 2021 года 72%. В 36 муниципальных районах этот показатель составляет 100% для детей всех возрастных категорий», – рассказал Хадиуллин.

На строительство садов из республиканского и федерального бюджетов только в 2019 и 2020 годах было выделено более 2,3 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В этом году по нацпроекту будет создано 2,6 тыс. мест для детей в возрасте до 3 лет, для этого будет построено 13 детсадов и перепрофилирования 67 групп в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Зеленодольском и Альметьевском районах. Расходы составят около 3 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей – средства федерального бюджета.

По словам депутата Госдумы Ильдара Гильмутдинова, никогда раньше, до реализации национальных проектов, субъекты РФ не получали такой финансовой помощи. «Поддержка российских регионов будет продолжена, поскольку поставлена задача – обеспечить всех детей местами в детсадах. Федеральная поддержка в первую очередь касается создания мест для детей с 1,5 до 3 лет. Вопрос по местам в детсадах для детей с 3 до 7 лет мы практически решили, осталось точечно доработать», – подчеркнул он.

Новое оборудование получили почти 100 сельских школ

Большая работа проводится в Татарстане и по национальному проекту «Образование»: в республике строят новые школы, закупают оборудование для учебного процесса, ремонтируют спортзалы, создают условия для дополнительного образования детей, обустраивают мастерские в колледжах.

В республике строят новые школы, закупают оборудование для учебного процесса, ремонтируют спортзалы Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Обеспечение глобальной конкурентоспособности – важнейшая национальная цель развития России, поставленная перед сферой образования Президентом РФ Владимиром Путиным. В прошедшем учебном году наши усилия были направлены на ее достижение, на создание условий для получения качественного образования, воспитания гармонично развитой, здоровой и социально ответственной личности», – сказал глава Минобрнауки РТ.

Общая сумма средств на реализацию нацпроекта в Татарстане в 2019 году составила около 7 млрд рублей. Большую часть из них – 6,7 млрд рублей – предоставил федеральный бюджет.

В этот период была построена школа на улице Гареева на 1,2 тыс. мест, началось возведение школы на 1,2 тыс. мест на улице Жиганова в Казани.

Кроме того 97 сельских школ обновили материально-техническую базу для изучения предметов «Технология», «ОБЖ» и «Информатика». Также были созданы шахматные зоны для дополнительного образования детей.

Кроме того, 17 коррекционных школ получили новое современное оборудование для трудовых мастерских по предмету «Технология», для кабинетов психолога, учителя-дефектолога, логопеда и дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Вычислительную технику, программное обеспечение и презентационное оборудование закупили для 15 школ и 17 техникумов и колледжей. Такую же технику и оборудование приобрели в 2020–2021 годах для 62 школ и 42 организаций среднего профессионального образования.

В Казанском педагогическом колледже по нацпроекту создали центр опережающей профессиональной подготовки. Он занимается профориентацией, ускоренным профессиональным обучением, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям по стандартам WorldSkills.

Благодаря реализации национального проекта обновленные спортивные залы получили сельские школы. Ремонт провели в Бугульминском, Буинском, Высокогорском, Заинском, Кайбицком и Нурлатском районах.

В Казанском педагогическом колледже по нацпроекту создали центр опережающей профессиональной подготовки Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Учебные заведения республики получили гранты на 351,1 млн рублей

Финансирование мероприятий по нацпроекту «Образование» в прошлом году составило 1,8 млрд рублей.Так, в Казани появились две новые школы на 1,2 тыс. мест на улицах Жиганова и Бондаренко. А в 42 сельских школах обновили оборудование по предметам «Технология», «ОБЖ» и «Информатика», создали зоны для занятий шахматами. В две коррекционных школы поставили оборудование для трудовых мастерских, кабинетов психолога, дефектолога, логопеда. Спортзалы отремонтировали в сельских школах Арского, Алексеевского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Мамадышского и Мензелинского районов.

Кроме того, на базе «Казанского открытого университета талантов 2.0» и Республиканского олимпиадного центра был создан Центр выявления и поддержки одаренных детей. Он сконцентрируется на трех направлениях: наука, спорт и культура. Во время проведения профильных смен молодежь может заниматься на высокотехнологичном оборудовании, пробовать себя в будущей профессии.

В тот же год в Набережных Челнах появился мобильный технопарк «Кванториум» для обучения детей программам инженерной направленности, дополнительной подготовки педагогов, а также дистанционного сопровождения детских проектов. Причем инновационное образование могут получать не только дети Автограда, но и Агрызского, Актанышского, Сармановского, Заинского, Менделеевского и Мензелинского районов.

Вычислительную технику, программное обеспечение и презентационное оборудование закупили для 15 школ и 17 техникумов и колледжей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Для дополнительного образования детей в Елабужском институте КФУ был создан Дом научной коллаборации. Центр дополнительного образования работает по инновационным образовательным программам и использует современное учебное оборудование.

Инновационная образовательная площадка появилась в Альметьевском политехническом техникуме, где создан центр цифрового образования детей «IT-куб». Здесь школьники от 8 до 17 лет могут освоить востребованные языки программирования, научиться писать приложения для мобильных устройств, создавать виртуальную реальность.

В рамках национального проекта «Образование» учебные заведения смогли получить гранты – в прошлом году их общая сумма составила 351,1 млн рублей. Это позволило создать 29 современных мастерских. Новое оборудование получили Камский строительный колледж имени Батенчука, Лениногорский нефтяной техникум, Альметьевский политехнический техникум, Казанский радиомеханический колледж, Елабужский политехнический колледж, Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая.

В сельских школах планируется открыть 114 центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В сельских школах откроют центров образования «Точки роста»

В этом году на реализацию национального проекта «Образование» в Татарстане планируется направить 513,6 млн рублей из федерального бюджета и 222,5 млн рублей из бюджета республики.

В сельских школах планируется открыть 114 центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». В результате уже в 253 школах, расположенных в сельской местности, будут работать такие центры. В образовательных организациях, участвующих в проекте, появится новое оборудование для изучения предметов «Физика», «Химия» и «Биология», а также помещения для проектной деятельности.

В День знаний в Казани по нацпроекту открылся первый в Татарстане школьный технопарк «Кванториум». Научный центр для детей начал работу на базе школы № 98 в Казани. Здесь будут заниматься 250 учеников школы, а также учащиеся из других учебных заведений.

В День знаний в Казани по нацпроекту открылся первый в Татарстане школьный технопарк «Кванториум» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Восемь современных мастерских по направлению «Сельское хозяйство» появились 1 сентября в Атнинском сельскохозяйственном техникуме имени Габдуллы Тукая и Кукморском аграрном колледже. Они оснащены современным учебно-производственным и лабораторным оборудованием, интерактивными и программными комплексами. Мастерские созданы по таким компетенциям, как ветеринария, промышленное садоводство, сельскохозяйственные биотехнологии, эксплуатация сельскохозяйственных машин, сити-фермерство, агрономия.

По национальному проекту «Образование» также улучшат материально-техническую базу в двух коррекционных школах Казани, обновят компьютерное и презентационное оборудование в 23 школах и трех профессиональных образовательных организациях.

Елена Шмелева во время рабочей поездки в Казань рассказала, что стоит задача создания а регионах России «единой образовательной среды» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Сопредседатель Общероссийского народного фронта, руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева во время рабочей поездки в Казань рассказала, что стоит задача создания а регионах России «единой образовательной среды».

«Все технологии нацелены на то, чтобы создать равную инфраструктуру каждому ребенку, независимо от места проживания и дохода семьи. Национальный проект „Образование" направлен на то, чтобы выровнять регионы и различные населенные пункты по критерию доступности качественного образования. На это направлена и работа центров по модели „Сириуса"», – подчеркнула она.

Детские «Кванториумы» отокроют в Казани, Зеленодольске и Бугульме

В Татарстане до 2024 года по национальному проекту «Образование» предстоит создать еще 388 «Точек роста» естественнонаучной и технологической направленностей в школах. Кроме этого в селах отремонтируют шесть школьных спортивных залов.

Сейчас в Татарстане функционируют детские технопарки в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске Фото: mon.tatarstan.ru

В Казани по нацпроекту планируют построить еще одну школу на 1,2 тыс. мест на улице Сибгата Хакима, и оснастить новым оборудованием семь коррекционных школ. Также планируется создать еще три детских технопарка «Кванториум» – в Казани, Зеленодольске и Бугульме. Сейчас в Татарстане функционируют детские технопарки в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. С сентября прошлого года начал работу мобильный «Кванториум», созданный на базе детского технопарка в Набережных Челнах.

Кроме того, будет создано два центра ключевых компетенций «IT-куб» – в 2022 году на территории особой экономической зоны «Алабуга» и в 2024 году – в Набережночелнинском политехническом колледже. В 169 школах, колледжах и техникумах в 2022-2024 годах будет внедрена модель цифровой образовательной среды, для чего закупят мультимедийное и презентационное оборудование.

«Я за то, чтобы национальные проекты продолжались, чтобы на нацпроект “Образование” выделялось еще больше ассигнований, как на федеральном, так и на региональном уровне. Потому что дети – это наше будущее, это успех страны, в том числе экономики, за счет которой сегодня эти бюджетные средства формируются», – прокомментировала заместитель Председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова.

Ильсур Хадиуллин считает, что перспективы развития научного сектора республики во многом определяются нацпроектом «Наука и университеты» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Вузы и научные организации Татарстана дополнительно получат более 1 миллиарда рублей на оснащение

По словам главы Минобрнауки РТ Ильсура Хадиуллина, перспективы развития научного сектора республики во многом определяются нацпроектом «Наука и университеты». «К настоящему моменту ведущие научные и образовательные учреждения Татарстана приняли участие во всех его событиях и конкурсах», – подчеркнул он.

В прошлом году республика участвовала в реализации двух федеральных проектов – «Развитие научной и научно-производственной кооперации» и «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ».

Первый проект направлен на создание научных центров мирового уровня. Одним из победителей конкурса по проекту признан консорциум исследовательских организаций во главе с Казанским федеральным университетом. Они инициировали создание центра «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». На эти цели из федерального бюджета в прошлом году было выделено 242,3 млн рублей, при этом КФУ получил 134,4 млн рублей.

По федеральному проекту будут обновлены приборы в научных лабораториях Фото: архив ИА «Татар-информ»

По второму федеральному проекту будут обновлены приборы в научных лабораториях. После конкурса КФУ получил 212 млн рублей на приобретение инструментов, Казанский научный центр РАН – 331 млн рублей и КНИТУ-КАИ – 158 млн рублей.

Кроме того, за счет гранта на сумму 105 млн рублей будет создан инжиниринговый центр на базе Казанского государственного института культуры.

«Общая сумма, привлекаемая по направлениям “Создание научных центров мирового уровня” и “Обновление основных фондов науки”, составит порядка 1,7 млрд рублей. По результатам конкурсных процедур, состоявшихся в конце 2020 – начале 2021 годов, вузы и научные организации дополнительно смогут получить еще более миллиарда рублей, из них свыше 400 млн рублей в текущем году», – сообщил Ильсур Хадиуллин.