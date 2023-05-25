«Развитие связей – глобальный тренд»: тренинг в Казани объединил делегации из 20 стран

Казань впервые принимает трехдневный тренинг «Города Евразии и глобальные тренды». На форуме собрались лидеры муниципалитетов из более чем 60 городов 20 стран. Организаторами события выступила мэрия столицы республики и Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объединенные города и местные власти».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

На тренинг в столицу Татарстана приехали представители Китая, Турции, Ливана, Армении, Ирана, Индии, Кыргызстана, ЮАР, Казахстана, а также градоначальники Стамбула, Спитака, Тегерана, Газиантепа, Аммана, Душанбе, Гянджи и Санкт-Петербурга. Всего в нем принимают участие более 130 человек.

В первый день состоялась пленарная сессия, в которой приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, президент Ассоциации местных властей Южной Африки, сопрезидент ОГМВ Беке Стофиле, мэр Дуликхела, президент Азиатско-Тихоокеанского отделения ОГМВ Ашок Кумар Бьянжу Шрешта и других спикеров.

«Сегодня здесь собрались лидеры муниципалитетов из множества стран. Развитие горизонтальных связей между муниципалитетами — важный глобальный тренд, который делает сильнее каждый город по отдельности и всех нас вместе. Глубоко убежден, мы все живем в такое время, когда невозможно добиться успеха в изоляции. Только будучи открытыми для других и обмениваясь лучшими кейсами, мы способны развиваться и быть конкурентоспособными и привлекательными как для своих жителей, так и для гостей города», — сказал Ильсур Метшин.

Он отметил, что в рамках тренинга пройдет также заседание исполнительного бюро Азиатского форума мэров. В программе мероприятия запланированы выступления авторитетных спикеров, консультации, обмен лучшими практиками и деловые интерактивные игры. Это, по словам градоначальника, поможет повысить компетенции руководителей муниципалитетов в достижении устойчивого развития.

«Сегодня как никогда важно быть в курсе лучших идей и городских практик и адаптировать их в интересах своих жителей», — резюмировал он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«В рамках международной повестки у нашей организации одна из насущных проблем — это борьба с изменением климата, которая актуальна для многих частей мира. И многие страны пытаются решить эту проблему на самых разных уровнях — федереральных, региональных и муниципальных. В первую очередь эта проблема актуальна для развивающихся стран. И я думаю, что совместными усилиями, учитывая, что у каждого наработан свой опыт в этой проблеме мы сможем добиться успехов», — сказал президент Азиатско- Тихоокеанского отделения ОГМВ Ашок Кумар Бьянжу Шрешта.

По его словам, межмуниципальное сотрудничество — это одна из эффективных форм укрепления связей между различными странами.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Форум нацелен на продуктивную работу для каждого муниципалитета. Представители смогут выработать совместные решения задач, обменяться мнениями и применять в работе. Главная задача — повысить качество проживания людей в регионах, и с этим специалисты будут работать», — уверен он.

Президент Ассоциации местных властей Южной Африки, сопрезидент ОГМВ Беке Стофиле добавил, что представители обменяются опытом в сфере городского развития, культуры, экономики, образования и цифровых технологий.