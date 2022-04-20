Развитие сети для зарядки электрокаров: «Энергоразвитие» представила проблемы и решения

О том, что сдерживает развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, с докладом на татарстанском форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности выступил представитель компании «Энергоразвитие» Динар Галяутдинов.

Одной из основных проблем, которая тормозит темпы развития инфраструктуры, является неявная привлекательность бизнеса. Дополнительно накладывается экономическая ситуация в стране.

Установка зарядной станции включает в себя стоимость самой станции, ее присоединения к электросетям и строительно-монтажных работ. С первым пунктом борется сам рынок. Появляются новые производители зарядных станций, которые уже работают над снижением себестоимости, в стране ведутся разработки по комплектующим. Благодаря этому у заказчика есть возможность сравнивать цены и выбирать наилучшее предложение.

А вот в части технологического присоединения начинаются трудности. Подключение зарядной станции к электросетям выгодно только до 1 июля 2022 года – после этой даты затраты сетевой организации на капитальное строительство будут включать в стоимость договора. Сначала 50%, с 2023 года – 100%. Таким образом стоимость подключения значительно вырастет, а в некоторых случаях рост может быть и более чем в 10 раз. Здесь проблему может решить только госрегулирование. Самым лучшим решением будет сохранение льготных ставок на технологическое присоединение объектов мощностью до 150 кВт, заявил Галяутдинов.

По словам докладчика, не будет лишним ввести пониженные тарифы на электроснабжение зарядных станций – при таком подходе уменьшится срок окупаемости проекта и откроются возможности для снижения стоимости самих зарядных сессий.

Определенное психологическое воздействие на потенциальных инвесторов оказывает наличие бесплатных зарядных станций. Инвестор зарабатывает с объема отпущенной электроэнергии, а если в ближайшей доступности есть где зарядиться бесплатно, то количество клиентов на платной станции будет очень маленьким. Это является сдерживающим фактором, с которым компании не могут бороться, поскольку тарифы для зарядных станций не регулируются.

Также одна из ключевых проблем, которая препятствует развитию инфраструктуры для электромобилей, их недостаточная распространенность. Снижение стоимости электрокаров позволит сделать их доступными для широкого круга потребителей. Здесь есть два пути: выпуск отечественных моделей и снижение ввозных пошлин. Освобождение от таможенных сборов позволило бы снизить стоимость тех же китайских электромобилей, и они были бы более конкурентоспособны с автомобилями, оснащенными ДВС.

Также докладчик отметил, что с точки зрения удобства надо проработать доступность техобслуживания электромобилей. Докладчик обратил внимание государственных органов на данную проблему. По его мнению, нужно рассмотреть способы поддержать инвесторов, желающих организовать автосалоны и сервисные центры для электромобилей.

Кроме того, необходимо разрабатывать сервисы, которые объединят операторов по всей стране или хотя бы в рамках одного региона. Так, на днях для россиян закрыли доступ к крупнейшему в мире сообществу электромобилистов PlugShare. Так как сервис в России теперь недоступен, нужно развивать свой. Докладчик обращает внимание отечественных картографических компаний, таких как Яндекс и 2ГИС, на такую возможность.

Правительство РФ предприняло очень важный, первый шаг - это федеральная программа развития электрозарядной инфраструктуры. Пользуясь такой возможностью, электромобильному сообществу нужно проделать работу по развитию культуры эксплуатации электрокаров и зарядных станций, заключил докладчик.