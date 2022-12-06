Развитие правовой культуры у населения: КФУ принял участие в юридическом диктанте

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В России стартовал VI Всероссийский правовой диктант. Сегодня на базе Казанского федерального университета

50 студентов первого курса юридического факультета приняли участие в традиционном ежегодном онлайн-тестировании.

Вопросы в основном предполагали проверку знания Конституции РФ, трудовых, гражданских и семейных прав. Некоторые задания охватывали антикоррупционное законодательство. Вопросы задавались как на русском, так и на нескольких иностранных языках, таких как китайский, английский и португальский, — для соотечественников, которые находятся за рубежом. В этом году к текстовым вопросам были добавлены видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.

В проведении юридического диктанта принял участие министр юстиции РТ Рустем Загидуллин. «В нашей стране с 2017 года диктант проводится ежегодно. Тогда в нем приняли участие около 55 тыс. человек. В прошлом году диктант привлек почти миллион граждан страны, его написали во всех субъектах России. Кроме того, 175 зарубежных стран проверили свои знания в юридической сфере», — рассказал он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Министр также отметил, что гражданам необязательно иметь юридическое образование, чтобы пройти тест.

«Диктант дает возможность населению узнать уровень законодательной грамотности и выстроить картину, насколько человек образован в правовой сфере. Если рассматривать какую-либо сферу жизнедеятельности, то сложно существовать без определенных знаний законодательства. Юридические познания являются значимыми для каждого человека, они являются нашим достоянием», — подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, Загидуллин уверен, что всероссийский диктант усилит желание граждан изучить свои права и обязанности для применения этих знаний в случае необходимости. Люди будут сориентированы, как действовать и в какие госучреждения обращаться за разрешением проблем, заключил он.

Председатель исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Тимур Какохо добавил, что в диктанте предусмотрены два уровня вопросов: «базовый» для новичков и «профессиональный», который рассчитан на представителей юридического сообщества.

После прохождения теста участник автоматически получит электронный сертификат, где сможет узнать свой уровень знаний. По словам общественника, для студентов польза диктанта заключается в том, что будущие юристы смогут увидеть пробелы в имеющихся у них знаниях. К тому же полученный результат пригодится в будущем при участии в различных проектах и конкурсах.

Один из участников юридического диктанта — студент первого курса юридического факультета КФУ Данил Муратов поделился впечатлениями после прохождения тестирования.

«Я выбрал „базовый“ уровень. Диктант оказался для меня достаточно простым. Над некоторыми вопросами, правда, пришлось думать долго, однако вопросов, которые были бы сформулированы неправильно, не оказалось. Всё излагалось в понятной форме. Меня порадовало, что вопросы не были однотипными, у каждого был свой интересный вариант ответа. Я в целом очень положительно отношусь к мероприятиям такого рода. Диктант способствует распространению правовой культуры и правового просвещения, а также расширению кругозора у студентов», — сказал он.