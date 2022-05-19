Развитие межпарламентских связей Татарстана с Туркменистаном обсудили в Госсовете РТ

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин провел встречу с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, обсудив вопросы расширения межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Мухаметшин напомнил гостю, что ровно 10 лет назад, 19 мая 2012 года, было подписано соглашение о сотрудничестве между Госсоветом РТ и Меджлисом Туркменистана. «Соглашение придало новый импульс межпарламентскому взаимодействию, способствовало активному депутатскому диалогу», — подчеркнул Мухаметшин. Глава парламента Татарстана считает важным активизировать межпарламентские связи, в том числе на уровне комитетов.

«Мы должны укреплять наши взаимоотношения, — отметил Гурбангулы Бердымухамедов, — для нас важно слышать ваше мнение по актуальным вопросам и обмениваться опытом». Глава верхней палаты парламента Туркменистана высказался за дальнейшее развитие межпарламентских связей Татарстана и Туркменистана в рамках российско-туркменистанского сотрудничества и пригласил депутатов Государственного Совета Татарстана посетить Ашхабад с официальным визитом.

Татарстан и Туркменистан многое связывает, уверены парламентарии. Прежде всего сильны торгово-экономические связи. Как отметил Гурбангулы Бердымухамедов, Россия всегда была стратегическим партнером Туркменистана, налажено тесное межрегиональное взаимодействие двух государств. «При этом основная доля товарооборота Туркменистана и России связана с Татарстаном, — сказал он. — Уверен, что наши отношения будут развиваться и дальше идти только по восходящей линии».

Сильны и гуманитарные связи Татарстана и Туркменистана. «В вузах нашей республики сегодня обучается большое количество студентов из Туркменистана, — рассказал Фарид Мухаметшин, — в составе Ассамблеи народов Татарстана, объединяющей представителей 173 национальностей, проживающих в республике, активно работает туркменское национально-культурное объединение». Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил руководство республики за большое внимание и поддержку туркменской диаспоры в Татарстане.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов находится в Казани с однодневным визитом, основная цель которого — участие в работе XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit — 2022».