«Развитие командного духа»: юнармейцы провели интеллектуальную битву в IT-парке Казани

Шесть команд движения «Юнармия» из разных районов Казани приняли участие в интеллектуальной игре «РосКвиз», которая прошла в казанском IT-парке в преддверии Дня Победы.

«Эта игра направлена на развитие интеллекта и командного духа. Каждый “РосКвиз” приурочен к той или иной государственной дате и способствует культурному обогащению», – прокомментировала руководитель Центра поддержки гражданских инициатив Татарстана Ксения Дромняк.

Игра состояла из четырех тематических раундов, в каждом из которых юнармейцам было предложено в течение минуты ответить на вопросы разного уровня сложности, посвященные историческим датам и событиям Великой Отечественной войны.

В конце мероприятия участникам вручили дипломы и памятные подарки.

«РосКвиз» – это серия командных интеллектуальных игр, проведение которых на республиканском уровне приурочено к значимым всероссийским датам. В игру играют уже четыре года, и каждый раз вопросы викторины нацелены на проверку знаний истории России.

Фото: Арина Потапова