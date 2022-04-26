news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
26 апреля 2022  18:46

«Развитие командного духа»: юнармейцы провели интеллектуальную битву в IT-парке Казани

news_top_970_100
«Развитие командного духа»: юнармейцы провели интеллектуальную битву в IT-парке Казани

Шесть команд движения «Юнармия» из разных районов Казани приняли участие в интеллектуальной игре «РосКвиз», которая прошла в казанском IT-парке в преддверии Дня Победы.

«Эта игра направлена на развитие интеллекта и командного духа. Каждый “РосКвиз” приурочен к той или иной государственной дате и способствует культурному обогащению», – прокомментировала руководитель Центра поддержки гражданских инициатив Татарстана Ксения Дромняк.

Игра состояла из четырех тематических раундов, в каждом из которых юнармейцам было предложено в течение минуты ответить на вопросы разного уровня сложности, посвященные историческим датам и событиям Великой Отечественной войны.

В конце мероприятия участникам вручили дипломы и памятные подарки.

«РосКвиз» – это серия командных интеллектуальных игр, проведение которых на республиканском уровне приурочено к значимым всероссийским датам. В игру играют уже четыре года, и каждый раз вопросы викторины нацелены на проверку знаний истории России.

Фото: Арина Потапова 

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100