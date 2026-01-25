Развитие IT и детского отдыха: в Высокогорском районе обсудили будущее «Байтика»

Глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов провел встречу с Ларисой Бикмуллиной и Аллой Калугиной — руководителями детского оздоровительного лагеря «Байтик». В центре внимания были планы дальнейшего развития лагеря, который в прошлом году отметил 25‑летие.

С момента основания в 1999 году на базе разрушенного пионерлагеря «Вымпел» в поселке Крутушка, когда был создан Центр информационных технологий, «Байтик» превратился в престижный летний центр. Сегодня сюда ежегодно приезжают около 8 тысяч детей из Татарстана, других регионов России и зарубежья.

Идею развития IT‑направления поддержал ещё в начале проекта глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Сегодня лагерь сочетает оздоровительный отдых с современными образовательными программами в сфере информационных технологий, полностью соответствуя задачам национального проекта «Молодёжь и дети», направленного на развитие талантов и укрепление здорового образа жизни подрастающего поколения.

Во время встречи Равиль Хисамутдинов подчеркнул, что поддержка региональных инициатив, подобных «Байтику», остаётся приоритетом.

Совместно было решено работать над расширением инфраструктуры лагеря, привлечением новых партнёров и внедрением дополнительных образовательных курсов.