Развитие инфраструктуры Аксубаевского района РТ обошлось в полмиллиарда рублей

Несмотря на непростую ситуацию в прошлом году, в Акубаевском районе Татарстана были реализованы крупные масштабные проекты: по 18 федеральным и республиканским программам велось строительство, капитальный ремонт и благоустройство 60 объектов на общую сумму 468 млн рублей. Об этом на заседании Совета района сообщил глава Аксубаевского района Камиль Гилманов.

«2022 год был непростым. Последние события, связанные со специальной военной операцией, внесли свои значительные коррективы в работу органов власти, общественных организаций и предприятий района. Огромная работа проводилась в ежедневном, а порой и ежечасном режиме», — отметил глава Аксубаевского района Камиль Гилманов.

Так, по его словам, благодаря президентской программе «Наш двор» благоустроено 14 дворовых территорий. Лимит финансирования составил 15 млн рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» построен ФАП в селе Щербень с лимитом финансирования 6,7 млн рублей. А по национальному проекту «Здравоохранение» произведен ремонт здания поликлиники Центральной районной больницы на сумму 31 млн рублей. Оба объекта здравоохранения открыты 30 августа — на День Республики Татарстан.

Благодаря реализации федерального проекта «Современная школа» в двух школах района отремонтировали кабинеты естественно-научной направленности на сумму 2,3 млн рублей. В результате реализации региональной программы произведен капитальный ремонт Савгачевской средней школы на сумму 18 млн рублей.

Глава упомянул и национальный проект «Безопасные и качественные дороги», благодаря которому обновили 2-километровый участок автодороги «Чистополь — Аксубаево — Нурлат», проходящей по территории района (33,9 млн рублей) и участок дороги «Савруши — Старый Татарский Адам» протяженностью 8 км на сумму 135 млн рублей.

В результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с 2020 года в районе проводится благоустройство сквера по улице Мазилина. На сегодняшний день благоустроено 33 тыс. квадратных метров территории на сумму 59 млн рублей.

«Проведена большая работа по планировке территории, уложено покрытие из брусчатки, установлено наружное освещение, видеонаблюдение, автоматическая поливальная система, установлены малые архитектурные формы, детское оборудование, фонтан, проведены работы по озеленению территории. Высажено более 2 тыс. деревьев и кустарников»,— сказал руководитель муниципального образования.

Камиль Гилманов обратился к присутствующему на заседании председателю Государственного Совета Фариду Мухаметшину, отметив, что благодаря всем этим программам поселок с каждым годом преображается. Его жители с удовольствием посещают благоустроенные скверы и парки и оставляют положительные отзывы.

«Уважаемый Фарид Хайруллович, хочу выразить слова благодарности от всех жителей района нашему Президенту, Вам, Государственному Совету и Правительству Республики Татарстан за особое внимание к комплексному развитию сельских территорий муниципалитетов. Они оказывают большое влияние на качество жизни нашего населения», — заключил он.