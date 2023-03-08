Разведка США считает, что Россия не хочет прямого столкновения с Западом

Служба разведки США считает, что Россия не хочет прямого военного конфликта с странами Запада, однако риски эскалации на Украине все равно высоки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ежегодную оценку угроз, опубликованной разведсообществом.

«Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но есть потенциал, что такое случится», – сказано в документе.

По мнению составителей, Москва до сих пор избегала действий, которые могли бы привести к расширению конфликта за пределы границ Украины.

«Но риски эскалации остаются значительными», – резюмируют спецслужбы.