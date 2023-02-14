Разведка Норвегии: Российские корабли выходят в море с ядерным оружием впервые за 30 лет

Корабли Северного флота ВМФ России впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. На это обратила внимание Норвежская разведывательная служба (NIS) в ежегодном докладе.

В документе отмечается, что в советское время корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, но после завершения холодной войны подобные случаи не отмечались.

Сейчас, после начала широкомасштабных боевых действий на Украине, «важность ядерного оружия для России существенно возросла», уверены в норвежской разведке.

«Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО», — констатируют в NIS и напоминают, что существенная часть российского ядерного арсенала находится на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота.