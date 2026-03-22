Разведение огорода во дворе многоквартирного дома грозит штрафом

Россиянам может грозить штраф не менее 5 тысяч рублей за самовольное обустройство огорода на придомовой территории многоквартирного дома без согласия собственников. Об этом сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

По словам юриста, подобные действия могут быть расценены как нарушение прав других жильцов.

«Несанкционированное использование придомовой территории, в том числе разбивка огорода без решения общего собрания, может быть признано нарушением прав собственников и повлечь за собой административную или гражданско-правовую ответственность», – пояснил Пачулия в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что размер штрафа может составлять от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тысяч рублей.

Отдельно специалист подчеркнул, что организация огорода возможна только по решению общего собрания собственников. «В решении общего собрания должны быть четко определены границы огорода, правила его использования, а также порядок поддержания придомовой территории в надлежащем состоянии», – пояснил он.

Пачулия добавил, что придомовая территория и земля под многоквартирным домом находятся в общей долевой собственности жильцов.