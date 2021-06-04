В Минлесхозе Татарстана рассказали, за что инспекторы штрафуют летом в лесах

За пять месяцев этого года государственные инспекторы провели 8,6 тыс. патрулей на землях лесного фонда Татарстана и составили 248 протоколов об административных правонарушениях. О самых популярных нарушениях ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела государственного контроля и надзора Минлесхоза РТ Айрат Ахмеров.

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«Чаще всего выявляем нарушения лесного законодательства в местах, где леса подвержены рекреационной нагрузке. Это нарушения правил санитарной и пожарной безопасности. Они встречаются вблизи крупных населенных пунктов — Казани, Нижнекамска, Альметьевска, Набережных Челнов и производственных площадок. Это свалки строительных и бытовых отходов, куда мусор вывозят целыми КАМАЗами. Мы в таких местах ставим фотоловушки. Однако нарушители вывозят мусор в ночное время, когда их сложно обнаружить», — сказал он.

Часто в ходе рейдов лесные инспекторы пресекают нарушения правил пожарной безопасности. Это разведение костров в неположенных местах, невыполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных лесным законодательством, арендаторами и лесопользователями.

«В соответствии с постановлением Правительства пользователи земельных участков, прилегающих к землям лесного фонда, обязаны со дня схода снежного покрова производить очистку. За невыполнение данной обязанности применяются меры административного воздействия, возбуждаются административные дела», — отметил Ахмеров.

Он подчеркнул, что пункт правил пожарной безопасности в лесах — один из самых важных, потому что, как показывает практика, на территории всей страны за последние несколько лет большинство лесных пожаров возникло в результате перехода огня с земель иных категорий.

Архив «Татар-информ»

В ходе рейдов в лесах часто задерживают любителей шашлыков на природе, которые за разведение костров в неположенных местах привлекаются к административной ответственности.

«В связи с установлением сухой и теплой погоды, увеличением среднесуточной температуры нужно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Нужно по возможности ограничить разжигание костров и использование открытого огня в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса», — напомнил начальник отдела Минлесхоза РТ.

В ходе рейдов за пять месяцев на территории Татарстана инспекторами было выдано 1,3 тыс. предостережений о недопустимости нарушения требований лесного законодательства Российской Федерации. В настоящее время исполнено 930 предостережений.