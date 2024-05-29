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Разведчики и моряки СВО: службу по контракту выбрали еще 7 нижнекамцев
Еще семь контрактников отправились на спецоперацию из Нижнекамска Республики Татарстан. Они будут служить в подразделениях разведки и Северного флота. Контракт они заключили уже по новым условиям.
Сейчас всем, кто идет служить от Татарстана, положено 505 тыс. рублей от Раиса Татарстана. Также остается выплата от Минобороны РФ 195 тысяч. Размер единовременной выплаты может доходить до миллиона рублей, с учетом выплат от местных властей и предприятий. Такие условия действуют для всех без исключения в первые два месяца лета.
Заключить контракт может любой вне зависимости от места жительства — главное, на территории Татарстана. Как заключить контракт в Татарстане, расскажут по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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