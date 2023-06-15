Разведчик рассказал о натовском оружии, брошенном ВСУ в Белгородской области

После отхода украинской ДРГ из Новой Таволжанки в Белгородской области российская разведка обнаружила много натовского оружия. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на разведчика с позывным «Кара».

«На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно — НАТО. Нам показалось странным, что лежало много желтых повязок (обозначают принадлежность к украинским войскам. — прим. ред.)», — объяснил он.

По словам разведчика, оружие и боеприпасы обнаруживают в том числе в частных домах, в которых члены ДРГ организовывали засады и обстреливали российских военных. В числе находок — пулеметная лента калибра 5,56 мм, выстрел осколочный гранатометный многозарядного подствольного гранатомета, а также пенал для переноса в подсумке.