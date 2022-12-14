Призывы Президента США Джо Байдена и его окружения к России показывают, насколько они далеки от реальности. Вместо того, чтобы выдвигать невыполнимые требования и цели, американский лидер должен прекратить разжигание конфликта на Украине и решить ситуацию путем мирных переговоров. Об этом каналу Fox News рассказала экс-сотрудница разведки США Ребека Коффлер.

«Здравый смысл подсказывает, что российско-украинский конфликт необходимо завершить, приложив серьезные усилия для достижения мирного урегулирования», — приводит ее слова РИА Новости.

Коффлер добавила, что из-за поставок военной помощи Киеву Вашингтон серьезно опустошил и свой арсенал, и свой бюджет. В то же время Байден выдвигает Москве нереалистичные требования, к примеру заявляя, что будет вести переговоры только с «новым президентом» России. Такие призывы не следует воспринимать всерьез, уверена бывшая сотрудница разведки.

«Призывы Байдена к смещению Путина показали, насколько далеки вашингтонские политики от реальности. Размышлять о смене режима в стране — обладательнице крупнейшего в мире ядерного арсенала, чей президент пользуется поддержкой 75% граждан, — это самообман», — добавила она.

Коффлер отметила, что среди американских политиков все более распространяется мнение о необходимости «прекратить разжигать конфликт, в котором невозможно победить». Поэтому их требования, ранее напоминающие провокации, постепенно смягчаются.