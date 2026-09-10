«Разве что суд может повлиять»: Журова раскрыла причину недопуска Валиевой

Фото: телеграмм-канал фигуристки

Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает Камилу Валиеву до соревнований, опасаясь, что ее возвращение может вызвать негативную реакцию.

Об этом ТАСС заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

В сентябре ISU аннулировал выданный ранее россиянке нейтральный статус, а затем отклонил апелляцию на это решение, заявив, что фигуристка не соответствует критериям индивидуального нейтрального спортсмена (INA). Валиева намерена оспорить вердикт ISU в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Они видят популярность Валиевой и понимают, что для них это тяжело. Все ждут ее возвращения, но только не ISU. Там будут твердо отказывать, и разве что суд может повлиять на эту ситуацию. А в ISU, очевидно, не хотят шума, который может возникнуть в связи с ее потенциальными выступлениями, они просто боятся. А Камиле нужно до конца защищать свои интересы», — приводит слова Журовой ТАСС.