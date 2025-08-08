Развал «Трактора», Бердин против Билялова и шанхайские «Драконы»: трансферный гид КХЛ

Август начался с нескольких неожиданных событий. Почти переподписанный Виталий Кравцов решил уже четвертый раз попытаться счастье за океаном и оставил «Трактор» без очередного лидера, «Ак Барс» наконец-то определился со вторым вратарем, а на карте КХЛ появилась новая команда - «Шанхай Дрэгонс» заменит «Куньлунь». Подробнее - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: hctraktor.org

Кравцов едет за океан четвертый раз. Что останется от «Трактора»?

Вязкой и тягучей получилась история Виталия Кравцова в нынешнее межсезонье. Все лето в «Тракторе» вели переговоры с одним из своих лидеров о продлении контракта, однако всё завершилось очередным, уже четвёртым отъездом игрока за океан на минимальный контракт в 775 тысяч долларов. Причем, в тот самый «Ванкувер», который однажды уже поставил на нём крест,

По некоторым данным, Кравцов среди условий выставлял Челябинску не только повышение зарплаты («Трактор» предлагал ему 65 миллионов за сезон), но и главные роли в команде. Что именно Виталий хотел от «Трактора», в итоге так никто и не понял. А комментарий генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова ясности не внес. Только дал еще больше поводов считать, что Кравцов и сам не понимал, чего он хочет.

В один момент даже ходили разговоры, что Кравцов хочет покинуть «Трактор» и переехать в Казань, к знакомому тренеру, Анвару Гатиятулину. Однако, как и большинство предыдущих разговоров о трансферах «Ак Барса» этим летом, информация оказалась несбывшейся.

По разной информации, еще за пару дней до подписания контракта с «Кэнакс» Кравцов якобы уже дал своё согласие остаться в «Тракторе», но потом резко поменял решение.

«Переговоры с Виталием Кравцовым были продолжительными и регулярно меняли своё направление. Ему было сделано несколько предложений, но в итоге нападающий предпочел продолжить карьеру за океаном. Скажу, что мы до последнего рассчитывали на его положительное решение, хотя и держали в уме, что Виталий всё-таки решит в четвёртый раз попытать силы в Северной Америке. Желаем ему успехов и осуществления давней мечты», – цитирует Волкова «Чемпионат».

Для «Трактора» уход Кравцова стал очередным мощным ударом по амбициям повторить успех прошлого сезона. Из «серебряной» команды уже уехали Максим Шабанов, Владимир Ткачев, Чарльз Робинсон, Зак Фукале, Стивен Кэмпфер и вот теперь Кравцов.

Судя по последним событиям, Бенуа Гру будет очень неприятно удивлен своим вторым сезоном в России. Возможно не зря ходили разговоры, что канадца больше в «Тракторе» не будет. Чувствовал неладное.

Бердин в «Ак Барсе». Трансфер напрашивался, но почему только сейчас?

Пожалуй, переход Михаила Бердина в «Ак Барс» можно назвать трансфером, который все ожидали. Другой вопрос, почему к этому решению генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин шел так долго. «Авангард» отказался от голкипера почти месяц назад.

Судя по всему, в Казани никак не могут смириться с тем, что Артур Ахтямов возвращаться пока не желает, и ждали до последнего.

При этом, «Ак Барсу» удалось подписать Бердина на сравнительно малые деньги – его зарплата будет составлять всего 15 миллионов рублей. Вратарь и сам понимал, что сейчас его карьера находится на низшей точке, и чтобы реанимировать ее, необходимо цепляться за любые предложения от топ-клубов. «Ак Барс» дал вратарю еще шанс наконец раскрыть себя в КХЛ, ведь потенциал у него большой, но по каким-то причинам он его никак полностью не раскроет.

Михаил провел приличные два сезона 2023/23 и 2023/24 в составе «Сочи», чем заслужил внимание со стороны топ-команд КХЛ. В первом сезоне после перехода из СКА у него были 91.4% коэффициента надежности. Во втором - 91.1%. Для выступления в команде-аутсайдере, не обладающей толковой оборонительной линией, цифры отличные.

В «Авангарде» он показать себя так и не успел, поскольку в основном лечился. Когда восстановился, в команде уже завоевал безоговорочное место «первого номера» Никита Серебряков. В Омске Михаил провел только 11 игр, в 7 из которых одержал победы, при коэффициенте надежности 1.87 и 92,9% отраженных бросков.

Фото: hawk.ru

Очевидно, что у Тимура Билялова наконец-то появится полноценный конкурент, который способен по чисто спортивным показателям выдавить татарстанского воспитанника из основного состава.

Бердин сейчас в самом соку – он на 3 года младше Тимура Билялова, не все сказал в КХЛ и еще рассчитывает зацепиться за главные роли в топ-команде. Более того, это голкипер с куда более зрелищной манерой игры – он способен классно перемещаться, спасать в шпагате и в горизонтальном положении. Если в «Ак Барсе» хотят шоу, то Бердин на это способен. Другой вопрос, стабильность Михаил пока поймать так и не смог. Сможет ли в Казани – покажет сезон.

«Куньлунь» умер, да здравствует «Шанхай Дрэгонс». Крылов перерождает «китайский проект

А «Куньлунь Ред Стар» окончательно почил на карте КХЛ. Судя по всему, юридические проблемы, вставшие после переезда «китайской» команды из Мытищ в Санкт-Петербург были настолько серьезны, что Александр Крылов задумал полный ребрендинг со сменой названия и цветов клуба.

Отныне в Континентальной хоккейной лиге будет числиться новый клуб под названием «Шанхай Дрэгонс». Даже не знаем, что тут более парадоксально – шанхайская команда, которая базируется в Санкт-Петербурге или попытки сохранить у этой франшизы культурный код Китая.

Фото: пресс-служба ХК «Шанхайские Драконы»

Ведь на презентационном ролике, кажется, собраные вообще все атрибуты Поднебесной вместе с ее главным символом – драконом. Правда, парит он почему-то над живописными местами Санкт-Петербурга.

Что ж, понаблюдаем и за этой командой. Есть небольшая надежда, что «Дрэгонс» будут более успешным проектом в рамках КХЛ, чем его почивший предшественник. Авось и получим еще одну серьезную силу на Западе КХЛ. А когда-то, возможно, эта команда действительно переедет в Шанхай и КХЛ получит отличную, ультрасовременную точку на своей карте.

Гернат не хочет к Хартли или его супруга – в Россию?

Кажется, если бы в летнее межсезонье КХЛ не было хотя бы одной ситуации, когда очередной иностранец решил не возвращаться в Россию, это было бы неполноценная лига.

На этот раз свой переменчивый характер решил показать словацкий защитник Мартин Гернат, который резко передумал ехать в Россию. Он не присутствовал в Ярославле на чемпионском параде из-за необходимости получения рабочей визы и занятости на предолимпийском сборе национальной команды Словакии.

Однако, как пишет инсайдер Михаил Зислис, словак не возвращается по семейным обстоятельствам. Обычно под такой корректной формулировкой камуфлируется прозаичное нежелание супруги ехать в Россию вновь. Так было у Кэмпфера в 2022 году. Потом, правда, вопрос рассосался.

Фото: hclokomotiv.ru

Еще одна версия: хоккеист просто не хочет выступать под руководством не самого простого специалиста Боба Хартли. Слухи среди хоккеистов расходятся быстро. Тем более, ранее этот тренер в КХЛ всё возможное уже выиграл, а с уходом Никитина не нашел в себе мотивацию продолжать работать в России.

Теперь встает вопрос, как сторона игрока собирается урегулировать вопрос с годом контракта в «Локомотиве.

В Ярославле, впрочем, все-таки уверены, что вопрос удастся утрясти, и защитник все-таки присоединится к команде позже. Но даже если Гернат и не вернётся, то большой потерей это быть не должно. У «Локомотива» и без него в обойме восемь защитников, три из которых – атакующие. Возможно, такое развитие событий, наоборот, к лучшему.