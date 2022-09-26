«Разрыв сердца»: олимпийская чемпионка Сотникова — о выступлении Камилы Валиевой

Олимпийская чемпионка Сочи – 2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова прокомментировала выступление Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России, которые прошли в минувшие выходные. Об этом фигуристка написала в своем телеграм-канале.

«Камила… Разрыв сердца. Ее прокат довел всех зрителей до слез… Я беру именно эмоциональную, когда смотришь и неважно какие элементы сделал человек, но душой как будто вновь погружаешься в историю воспоминаний и проникаешься вместе со спортсменом во все сделанные движения, в весь смысл программы», – заявила Сотникова.

Напомним, накануне Камила Валиева представила обновленную программу, посвященную допинговому скандалу на Олимпиаде – 2022 в Пекине.

Однако, за рубежом не оценили провокационную идею для произвольной программы казанской фигуристки и обвинили наставника Камилы Этери Тутберидзе в попытке манипулировать фактами. Чуть позже часть иностранных болельщиков потребовала отправить тренера в тюрьму.