Разрыв между зарплатами мужчин и женщин вырос в Татарстане

В Татарстане мужчины получают в среднем на 28,8 тыс. рублей (56,7%) больше, чем женщины. На октябрь 2023 года средняя начисленная зарплата мужчин в республике составляла 79,6 тыс. рублей, а женщин — 50,8 тыс. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на данные Татарстанстата.

Статистики пояснили, что обследование по зарплате работников по полу проводится на выборочной основе раз в два года (в нечетные годы). Последнее проходило в 2023-м.

При этом за два года разрыв в оплате труда женщин и мужчин в регионе увеличился — на октябрь 2021-го он равнялся 17,2 тыс. рублей (44,9%). Тогда, по информации Татарстанстата, в республике средняя начисленная зарплата женщин составляла 38,3 тыс. рублей, а мужчин — 55,5 тыс.

Нескорректированный разрыв в зарплате определяется как доля зарплаты женщин в зарплате мужчин, вычтенная из 100%, прокомментировала ситуацию старший научный сотрудник факультета экономических наук НИУ ВШЭ, доцент Наталья Емелина. Соответственно, гендерный разрыв в оплате труда в Татарстане увеличился на 5 процентных пунктов — с 31% в 2021-м до 36% в 2023-м.

«Рост разрыва в Татарстане так же, как и во всей стране, обусловлен повышенным спросом на мужскую рабочую силу. Дефицит кадров в производстве и промышленности приводит к увеличению заработных плат в рабочих профессиях, а также в IT-сфере, где подавляющее большинство рабочих мест занимают мужчины», — заметила Емелина.

«Женщины по-прежнему доминируют в госсекторе, среди педагогических и медицинских работников, где рост заработной платы менее интенсивный», — добавила эксперт.

В целом по России разница в зарплате между полами составляет 26 тыс. рублей (43,5%). По данным Росстата на октябрь 2023 года, женщины в среднем получали 61,1 тыс. рублей, а мужчины — 87,7 тыс.