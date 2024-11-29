«Разрушители исторических мифов»: в Казани провели конференцию по источниковедению

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Казани в институте истории состоялась Всероссийская научная конференция «Татары в массовых источниках XVII — начала XX веков: новые данные и методологические подходы».

«Сегодня — очень важная конференция. Она относится не к научным торжествам, а скорее к деловым мероприятиям», — открыл пленарное заседание директор института истории Радик Салихов.

«Деловая встреча» стала кульминацией двухдневной конференции. Предметом докладов стала малоизученная область исторической науки — массовые источники. До сих пор они не становились предметом отдельного исследования в истории татар. Под «массовыми» понимаются прежде всего периодика, описи, переписи, ревизии, реестры ЗАГС (как их могли бы назвать сегодня). К ним также относят личную документацию и материалы делопроизводства. Массовые источники используются в том числе при составлении родословных.

«Хочу отметить, что финансовую помощь в организации мероприятия оказали татарские предприниматели из Башкирии. То, что бизнес-круги интересуются историей татар западного Приуралья — это очень замечательный факт. Долгое время наши “башкирские коллеги“ представляли историю татар Башкортостана не в очень хорошем свете, но сегодня сформировался тот исторический фундамент, который способен изменить существующее информационное поле», — заявил председатель исполкома Общества татарских краеведов Республики Башкортостан Руслан Масагутов.

Слева направо: Рустем Аминов, Руслан Масагутов, Радик Салихов. Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В работе конференции приняли участие ученые из Москвы, Астрахани, Тольятти, Уфы, Бугульмы, Елабуги и Казани. Особый акцент спикеров сделан на истории татар Западного Приуралья и изучении их прошлого на материалах массовых источников из центральных и региональных архивов страны.

В первый день прошел круглый стол, на котором обсудили проблемы датировки основания и топологии татарских населенных пунктов, во второй — доклады по конкретным источникам: переписным листам Первой всеобщей переписи населения 1897 года, первой уральской газете «Уральские войсковые ведомости» и считавшейся утерянной «Подворной переписи Касимова и Касимовского уезда 1710 года».

Тему поддержки частного финансирования деятельности историков поддержал первый докладчик — московский генеалог, кандидат исторических наук Юрий Ермолаев. Он отметил, что занимается глубокими и тщательными исследованиями частных родословных для людей, которые могут это себе позволить.

«Мы сегодня поговорим не о моем вкладе в дело исследования истории семьи и генеалогии частных сильно-обеспеченных лиц, а о вкладе, который войдет в историю. Я нашел источник, который считался потерянным, и благодаря лицам, неравнодушным к истории, опубликовал его», — рассказал Ермолаев.

По словам спикера, переписная книга города Касимова 1710 года была случайно обнаружена в непрофильном Липецком архиве.

«Архив в Рязани, федеральные архивы в Москве или Санкт-Петербурге — что угодно, но только не Липецк. С какого перепугу? Но вот», — удивляется Ермолаев.

Экземпляр репринтного издания переписной книги был передан в фонд Института истории АН РТ. Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В переписи указаны вотчины крупной аристократии, земли русских помещиков и служилых татар. По мнению Ермолаева, это самая ранняя и полная перепись населения Касимовского уезда, дошедшая до наших дней. Экземпляр книги был передан в фонд Института истории АН РТ.

Официальная презентация «репринтного издания» переписной книги прошла в ноябре 2023 года в Касимовском историко-культурном музее-заповеднике.

После докладов кандидата исторических наук Рустема Аминова (Институт истории АН РТ) и докторов Ильдуса Загидуллина (Центра исламоведческих исследований АН РТ) и Александра Дубовикова (Высшая школа туризма и социальных технологий Поволжского государственного университета сервиса, Тольятти), завотделом истории Поволжья и Приуралья Института истории АН РТ Радик Исхаков представил первый том «Истории татар Западного Приуралья в документах и материалах из фонда “Уфимская приказная изба“ Российского государственного архива древних актов» с подзаголовком «Ясачное землевладение и поземельные волости».

«История татар западного Приуралья изучена слабо, особенно ранняя история. Существуют значительные историографические лакуны», — отметил Исхаков.

Материалы книги важны для восстановления исторической справедливости и разрушения исторических мифов. Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Второй том выйдет в следующем году. Он будет посвящен группам населения Уфимского уезда, несущим государственную службу. Материалы книги важны для «восстановления исторической справедливости и разрушения исторических мифов», подчеркнул Исхаков.

«Например, какие мифы опровергает книга? То, что исключительно башкиры были вотчинниками. Документы показывают, что на территории Приуралья XVII века была значительная группа татар, которая не была даже интегрирована в башкирское сословие, но владела огромными вотчинами еще в период Казанского ханства. Второй вопрос — башкирцы в документах XVII — XVIII века являлись сложной сословной группой. Если мы говорим о территории западного Приуралья, ключевую роль в формировании башкир сыграли именно татары. Значительная доля этих татар — переселенцы с Прикамья», — рассказал историк.

Организаторами научной конференции выступили отдел истории Поволжья и Приуралья Института истории им. Ш. Марджани АН РТ и Общество татарских краеведов Республики Башкортостан.