Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Разрушения колоссальные!»: военкор Павел Кукушкин показал, как сейчас выглядит Артемовск
Разрушенные улицы города Артемовск, известного также как Бахмут, в Донецкой области запечатлел в своем сюжете независимый журналист Павел Кукушкин. Сюжет о пешей прогулке по местам ожесточенных боев он опубликовал в своем телеграм-канале «Ты там был?».
«Разрушения колоссальные! Сначала «Вагнера», когда заходили, выбивали отсюда укронацистов! Ну, а потом укронацисты, когда их выбили, начинали долбить по «Вагнерам!», – отметил журналист в комментарии к видео.
Во время прогулки Кукушкин и его сопровождающий посетили Стеллу героям Великой Отечественной войны, показали разрушенные жилые районы, а также остатки уничтоженной техники.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»