Разрушенные улицы города Артемовск, известного также как Бахмут, в Донецкой области запечатлел в своем сюжете независимый журналист Павел Кукушкин. Сюжет о пешей прогулке по местам ожесточенных боев он опубликовал в своем телеграм-канале «Ты там был?».

«Разрушения колоссальные! Сначала «Вагнера», когда заходили, выбивали отсюда укронацистов! Ну, а потом укронацисты, когда их выбили, начинали долбить по «Вагнерам!», – отметил журналист в комментарии к видео.

Во время прогулки Кукушкин и его сопровождающий посетили Стеллу героям Великой Отечественной войны, показали разрушенные жилые районы, а также остатки уничтоженной техники.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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