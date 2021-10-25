Разрушает федеративность: Татарстан не поддержал законопроект, лишающий его Президента

Госсовет Татарстана выступил против федерального законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который унифицирует названия должностей руководителей регионов и усложняет региональным органам власти участвовать в разработке федеральных законов.

Госсовет Татарстана выступил против федерального законопроекта, который унифицирует названия должностей руководителей регионов

Фото: president.tatarstan.ru

«Предлагается унифицировать наименования должности высшего должностного лица»

С докладом перед депутатами выступил председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. Он рассказал, что в парламенте республики для обсуждения законопроекта была создана рабочая группа во главе с вице-спикером Юрием Камалтыновым.

Хабибуллин напомнил, что проект федерального закона готовился после внесения поправок к Конституции России. По словам парламентария, законопроект должен быть направлен на реализацию поправок и отчасти он соответствует этим целям.

«В законопроекте находят свое развитие конституционные основы единства публичной власти, совершенствуется механизм взаимодействия органов публичной власти в субъектах, последовательно излагаются нормы, касающиеся полномочий регионов по предметам совместного ведения. Вместе с тем отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя Российской Федерации как демократического федеративного правового государства», – высказал опасения Хабибуллин.

Он отметил, что в представленной редакции законопроект отходит от общих принципов регулирования деятельности органов власти субъектов РФ.

Альберт Хабибуллин считает, что в представленной редакции законопроект отходит от общих принципов регулирования деятельности органов власти субъектов РФ Фото: ИА «Татар-информ»

«Это нарушает принципы федеративного государства, заложенные в Конституции Российской Федерации. Авторами законопроекта предлагается унифицировать наименования должности высшего должностного лица, органов государственной власти субъектов, установить единственно возможные сроки полномочий региональных парламентов и высшего должностного лица», – подчеркнул Хабибуллин.

«Приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса»

Парламентарий отметил, что федеральный закон в предлагаемой редакции фактически лишает регионы права участия в законодательном процессе.

«Реализация части 2 статьи 39, статьи 40 разработанного законопроекта приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса. Устанавливается пятнадцатидневный срок для представления субъектами Российской Федерации отзывов на проекты федеральных законов по предметам совместного ведения, а статьей 40 законопроекта такой же срок для представления поправок к законопроектам по предметам совместного ведения. Авторами законопроекта не учитывается, что большинство депутатов заксобраний субъектов исполняют свои обязанности не на постоянной основе, а заседания региональных парламентов проходят, как правило, не чаще одного раза в месяц», – пояснил Хабибуллин.

Фарид Мухаметшин предложил депутатам не открывать дискуссию по данному вопросу Фото: president.tatarstan.ru

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин предложил депутатам не открывать дискуссию по данному вопросу. Он пояснил, что законопроект еще не внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. «Мы наверняка будем возвращаться к этому вопросу, после принятия в первом чтении. Поправки будем готовить, предложения наши к этому законопроекту…» – отметил Мухаметшин.

В итоге депутаты приняли постановление, в котором указано «не поддерживать проект федерального закона “Об общих принципах публичной власти в субъектах РФ” в представленной редакции». Кроме этого, депутатам Госдумы от Татарстана предложено работать над законопроектом с учетом позиции республики.

Спорный законопроект был внесен в Госдуму РФ 27 сентября 2021 года. Его авторы – председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Законопроект сразу же вызвал много споров, поскольку касается целого ряда аспектов работы региональных органов власти. В частности, документ закрепляет право федеральных органов власти участвовать в формировании региональных министерств в сферах образования, финансов, здравоохранения, а также жилищного и строительного надзора.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru