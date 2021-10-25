Разрушает федеративность: Татарстан не поддержал законопроект, лишающий его Президента
Госсовет Татарстана выступил против федерального законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который унифицирует названия должностей руководителей регионов и усложняет региональным органам власти участвовать в разработке федеральных законов.
«Предлагается унифицировать наименования должности высшего должностного лица»
С докладом перед депутатами выступил председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. Он рассказал, что в парламенте республики для обсуждения законопроекта была создана рабочая группа во главе с вице-спикером Юрием Камалтыновым.
Хабибуллин напомнил, что проект федерального закона готовился после внесения поправок к Конституции России. По словам парламентария, законопроект должен быть направлен на реализацию поправок и отчасти он соответствует этим целям.
«В законопроекте находят свое развитие конституционные основы единства публичной власти, совершенствуется механизм взаимодействия органов публичной власти в субъектах, последовательно излагаются нормы, касающиеся полномочий регионов по предметам совместного ведения. Вместе с тем отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя Российской Федерации как демократического федеративного правового государства», – высказал опасения Хабибуллин.
Он отметил, что в представленной редакции законопроект отходит от общих принципов регулирования деятельности органов власти субъектов РФ.
«Это нарушает принципы федеративного государства, заложенные в Конституции Российской Федерации. Авторами законопроекта предлагается унифицировать наименования должности высшего должностного лица, органов государственной власти субъектов, установить единственно возможные сроки полномочий региональных парламентов и высшего должностного лица», – подчеркнул Хабибуллин.
«Приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса»
Парламентарий отметил, что федеральный закон в предлагаемой редакции фактически лишает регионы права участия в законодательном процессе.
«Реализация части 2 статьи 39, статьи 40 разработанного законопроекта приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса. Устанавливается пятнадцатидневный срок для представления субъектами Российской Федерации отзывов на проекты федеральных законов по предметам совместного ведения, а статьей 40 законопроекта такой же срок для представления поправок к законопроектам по предметам совместного ведения. Авторами законопроекта не учитывается, что большинство депутатов заксобраний субъектов исполняют свои обязанности не на постоянной основе, а заседания региональных парламентов проходят, как правило, не чаще одного раза в месяц», – пояснил Хабибуллин.
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин предложил депутатам не открывать дискуссию по данному вопросу. Он пояснил, что законопроект еще не внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. «Мы наверняка будем возвращаться к этому вопросу, после принятия в первом чтении. Поправки будем готовить, предложения наши к этому законопроекту…» – отметил Мухаметшин.
В итоге депутаты приняли постановление, в котором указано «не поддерживать проект федерального закона “Об общих принципах публичной власти в субъектах РФ” в представленной редакции». Кроме этого, депутатам Госдумы от Татарстана предложено работать над законопроектом с учетом позиции республики.
Спорный законопроект был внесен в Госдуму РФ 27 сентября 2021 года. Его авторы – председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Законопроект сразу же вызвал много споров, поскольку касается целого ряда аспектов работы региональных органов власти. В частности, документ закрепляет право федеральных органов власти участвовать в формировании региональных министерств в сферах образования, финансов, здравоохранения, а также жилищного и строительного надзора.
Фото на анонсе: president.tatarstan.ru