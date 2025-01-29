Разругался с другом Гаджиевым, ведет «Туран» к бронзе: как дела у Бердыева в Азербайджане

«Туран» Курбана Бердыева на днях обыграл лидера чемпионата Азербайджана «Карабах». Команда сейчас идет на четвертом месте и близка к первой бронзе в истории клуба за последние 20 лет. Как складывается карьера Бердыева в последние годы - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: pfcsochi.ru

Сейчас Бердыев ведет «Туран» к бронзе

Сейчас «Туран» идет на четвертом месте, отставая от бронзы на одно очко. В последних двух матчах чемпионата команда показала скомканные результаты. С одной стороны, крупно уступила «Кяпазу» (2:5), который идет на последнем месте. Но с другой – снова обыграла лидера азербайджанской лиги «Карабах» (2:1). Если «Туран» в этом сезоне возьмет бронзу, то это будет великим достижением. В последний раз клуб достигал третьего места в далеком 1995 году.

Курбан Бердыев оставался без работы до конца прошедшего сезона. Летом тренер перебрался в чемпионат Азербайджана, возглавив «Туран». Новая команда тренера в прошлом сезоне финишировал на шестом месте в таблице азербайджанской лиги. Функционеру же поставили задачу попасть в зону еврокубков (с первого по третье места). И он почти выполнил ее.

В самом начале сезона «Туран» под руководством Бердыева выдал серию из семи матчей без поражений. В ходе нее, кстати, команда обыграла и действующего чемпиона «Карабах» (1:0). Та победа была добыта в привычном стиле Курбана Бекиевича – благодаря крепкой обороне и острым контратакам. Вице-президент «Турана» Али Балакишиев тогда отмечал работу Бердыева, называя ее отличной.

«Бердыев и его тренерский штаб проделали отличную работу, и мы полностью довольны его назначением. Президент клуба – Эхтирам Гулиев – также выразил своё удовлетворение работой тренерского состава. Курбан Бекиевич привнес в команду дисциплину, тактическую грамотность и опыт, что уже дает свои плоды на поле», - отзывался Балакишиев.

Фото: «Татар-информ»

Результаты у команды неплохие. Но вот своенравное поведение Курбана Бердыева все еще прослеживается. К примеру, в ноябре, по информации местных СМИ, тренер грозился покинуть команду на фоне ухода своего помощника из тренерского штаба. Дело дошло до того, что Бердыев уже приехал в гостиницу за вещами, но руководство все же отговорило его от ухода.

Также была информация и о требованиях Бердыева получить серьезное финансирование для команды. Сообщалось, что специалист хотел в трансферное окно подписаний футболистов за более чем один миллион долларов, что является рекордной суммой для команды.

Можно, конечно, упомянуть еще и то, что его стилем игры недовольно руководство. Но тут уже вопрос не к Бердыеву, так как он ставит свой привычный футбол. Клуб должен был понимать, какой стиль игры предпочитает тренер.

Провалы в Казахстане и Иране и конфликт с Саймановым

Собственно, из-за подобных проблем Бердыев и уходил из последних своих клубов. Например, в 2019 году он покинул «Рубин» из-за конфликта с генеральным директором Рустемом Саймановым.

«Когда пошло, что «надо делать так и так» – тогда сам управляй», - объяснял Бердыев причины ухода из «Рубина» в «Коммент.Шоу».

Затем последовал казахстанский «Кайрат» в сезоне 2021/22. И поначалу все шло неплохо. В клубе хоть и не были довольны его стилем игры, но команда попала в квалификацию Лиги конференций и взяла Кубок Казахстана.

Фото: dinamo-mx.ru

​​Но в 2022 году арестовали неформального владельца команды Кайрата Боранбаева. Вместе с тем команда стартовала плохо в чемпионате, апогеем чего стало разгромное поражение от «Астаны» (0:6). После этого фанаты окончательно стали требовать в соцсетях либо изменить стиль игры, либо отправить Бердыева в отставку. Тренер в итоге через несколько недель написал заявление об уходе.

После «Кайрата» Бердыев отправился в иранский «Трактор», где ему дали полноту власти. К ноябрю тренер поднял клуб со дна в середину таблицы… и ушел. Складывается ощущение, что специалист ждал предложений он более интересных команд, поэтому и покинул «Трактор», когда его пригласили в «Сочи».

«Разлука с «Трактором» происходит по потребностям российского футбола и по моему моральному долгу, я должен вернуться в страну», - говорил Бердыев.

Но и в Сочи Бердыев работал недолго. В РПЛ южане под его руководством начали неплохо, победив ЦСКА (2:0). Далее последовал разгром от «Оренбурга» у себя дома (0:4) и поражение от «Факела» (0:3). Потом последовала победа над «Динамо» (2:0), но после поражения от «Крыльев Советов» (1:2) на своем поле терпение руководства, видимо, лопнуло. Его уволили на 106-й день работы. Как сообщали СМИ, причиной тому было недовольство руководства команды стилем игры тренера.

Бердыев покинул Махачкалу на полпути

Показательна история Курбана Бердыев и в в махачкалинском «Динамо», которое он возглавил в июле 2023 года по приглашению от президента клуба Гаджи Гаджиева. С ним Бердыев был знаком давно и имел дружеские отношения еще с чемпионских времен «Рубина».

Фото: «Татар-информ»

Бердыев приходил в «Динамо», чтобы возглавить амбициозный проект и решить важную задачу – вывести команду в РПЛ из Первой Лиги. И хоть сначала результаты у команды были скомканными (два поражения и три ничьих в первых семи матчах), но после восьмого тура пошли победы. В итоге клуб завершил первую часть сезона на первом месте в таблице первенства.

Казалось, все идет по плану – команда лидирует в Первой Лиге и имеет хорошие шансы на выход в РПЛ. Однако зимой руководство команды удивило, объявив о расставании с Бердыевым. Что произошло?

Дело в том, что Бердыев имел разногласия с руководством. В частности, ему не нравилось, что Гаджиев иногда лез в тренировочный процесс. Все же многолетняя дружба не сумела нивелировать своенравный характер обеих персон. Не стоит забывать и про другую важную фигуру в клубе – генерального директора Шамиля Газизова. Можно сказать, что Бердыев просто не смог ужиться в коллективе с такими сложными фигурами.

Будет интересно, с таким тренерским бэкграундом, найдется ли в России еще клуб, который даст работу Курбану Бердыеву?

Фото на анонсе: pfcsochi.ru