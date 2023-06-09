«Разрезать путы на ногах»: в Казани провели традиционный казахский обряд Тусаукесер

Давняя и крепкая дружба Татарстана с Казахстаном основывается не только на торгово-инвестиционном, но и на гуманитарном сотрудничестве. Стороны активно обмениваются друг с другом традициями и обычаями. С одним из древних обрядов – Тусаукесер (тусау кесу) – познакомило жителей Татарстана Генеральное консульство Республики Казахстан в Казани.

Тусаукесер – одна из старинных казахских традиций, которая соблюдается до сих пор. Обряд посвящен малышу, и проводят его в первый день рождения для того, чтобы он быстро встал на ноги. Сегодня ровно годик исполнился дочери одного из сотрудников Генконсульства, в честь этого родители собрали гостей и провели обряд «разрезания пут».

Традиционно для проведения Тусаукесер берется специальная белая ткань, которая символизирует светлую дорогу. Также нужны пестрые веревки – красного, белого или зеленого цвета. Белый считается символом чистоты, зеленый – здоровья и долголетия, а красный – достатка.

Во время проведения обряда ребенку обвязывают веревками щиколотки восьмеркой – символом бесконечности. Разрезает путы заранее выбранный семьей человек – энергичный, добрый, который многого достиг в жизни. Считается, что дальнейший путь малыша будет таким же успешным, как и у человека, который разрезал ему путы.

Этот же человек после разрезания нитей ведет ребенка по белой дорожке, где в конце его ждет несколько предметов. Обычно это яблоко, книга, деньги и домбра. Казахский народ издревле считал: какой предмет выберет ребенок, такой и будет его дальнейшая судьба. Если яблоко, то он будет всегда сытым, если книгу – умным и любознательным, если деньги – богатым, а если домбру – творческим.

«Мы хотели поделиться с жителями Татарстана культурными обычаями Казахстана. Традиция “сорока дней” и ряд других сохраняются и у нас, и у вас, однако обычая, связанного с исполнением года жизни, года становления человека, здесь я еще не встречал», – поделился с «Татар-информом» Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков.

«Испокон веков наши предки верили в то, что после этого обряда ребенок непременно крепко встанет на ноги. Мы хотели бы продемонстрировать нашу культурную традицию здесь, в Татарстане. Может быть, она кому-то понравится, и человек решит перенять ее для себя», – предположил первый секретарь Генерального консула Казахстана в Казани Ильяс Турсунбаев.