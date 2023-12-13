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Общество 13 декабря 2023 12:49

Разрешения на охоту в Татарстане получили охотники из Германии, Австрии и Испании

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Около 15% разрешений на охоту в Татарстане в этом году получили представители других регионов России и иностранцы. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире «#ТатарстанОнлайн» председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

«В их числе охотники из Германии, Австрии и Испании. Казалось бы, что у них там тоже созданы все условия, но охота в Татарстане пользуется спросом. Радует, что наши охотпользователи предоставляют услуги мирового уровня», – сказал он.

В республике насчитывается более ста охотничьих хозяйств. На сегодняшний день 64 тыс. охотников имеют разрешения, их число ежегодно увеличивается на 1,5-2 тыс. За год выдано порядка 38 тыс. разрешений на охоту, данный показатель вырос на 28% за последние пять лет.

#охота #федор батков
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